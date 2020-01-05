شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يستهدف نجم بايرن ميونخ والان مع التفاصيل

الأحد 5 يناير 2020 ينوي البلوز تشيلسي الدخول إلي سوق الإنتقالات الحالية بقوة بعد رفع حظر التعاقد وهي العقوبة التي كانت علي الفريق بسبب كثرة التعاقد مع لاعبين شباب . وذكرت صحيفة "الميرور " البريطانية أن المدرب الشاب فرانك لامبارد ينوي تعزيز خط دفاع الفريق في الفترة الحالية بالتعاقد مع ظهير أيسر تشيلسي "دافيد ألابا" وأضافت الصحيفة أن إدارة البلوز تشيلسي قد بدأت بالفعل التفاوض مع إدارة بايرن ميونخ من أجل اللاعب حيث توصلو لإتفاق وهو قيمة الصفقة ستكلف النادي اللندني ٦٠ مليون يورو .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشيلسي يستهدف نجم بايرن ميونخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.