شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد ينوي التعاقد مع نجم ليستر سيتي والان مع التفاصيل

الأحد 5 يناير 2020 يمر الشياطين الحمر فريق مانشستر يونايتد بفترة غير مستقرة وتذبذب في الأداء في هذا الموسم تحت قيادة المدرب المهدد بالإقالة "سولشاير" وخاصةً بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام أرسنال في الدوري الأنجليزي الممتاز .

Advertisements وذكرت صحيفة "الميرور" الأنجليزية أن فريق مانشستر يونايتد يستهدف نجم ليستر سيتي "ماديسون" بعد الأداء الرائع الذي يقدمه اللاعب هذا الموسم مع الفريق بتسجيل الأهداف وصناعتها . وأشارت الصحيفة أن الفريق المانشستراوي قد حاول التعاقد مع اللاعب في الإنتقالات الصيفية الماضية ولكن فشلت المحاولات وحدد مانشستر يونايتد بقيادة المدير الفني سولشاير مبلغ التعاقد مع ماديسون وهو ٤٥ مليون يورو بالإضافة إلي اللاعب الأنجليزي لينجارد .

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