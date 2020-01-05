شكرا لقرائتكم الجبلاية ترفض مقترح تبديل بند الـ8 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ، عن رفضها اقتراح تبديل بند الـ8 سنوات فى اللائحة الجديدة ليصبح 12 عاما، بحيث يستطيع العضو خوض الانتخابات لثلاث دورات متتالية بحد أقصى بدلا من دورتين فقط.

واستقرت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، علي الدعوة لجمعية عمومية عادية خلال الفترة المقبلة لمناقشة التعديات المقترحة علي لائحة النظام الاساسي ، باعتبارها من أهم الملفات التي تم تكليف اللجنة الخماسية بها بعد تعيينها من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" ، وأرسل اتحاد الكرة خطابات إلى أندية الأقسام الأول والثاني والثالث والرابع بشأن إرسال مقترحاتها قبل وضع لائحة النظام الأساسي الجديدة لدراستها من قبل اللجنة المكلفة من الفيفا بإدارة شئون الاتحاد قبل اعتمادها.. وأشار الخطاب إلى أن مراجعة لائحة النظام الأساسي للاتحاد من ضمن الأعمال التي تم إسنادها إلى اللجنة من قبل الاتحاد الدولي لضمان امتثالها للوائح الفيفا.

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وكانت الأيام الأخيرة شهدت اقتراحات بوضع بند الـ12 عاما فى اللائحة الجديدة بدلا من الـ8 سنوات، بناء على اقتراح من سارة ساليمون مسئولة الفيفا المكلفة بمتابعة تعديلات اللائحة، إلا أن اتحاد الكرة رفض وضع هذا البند.

كان اتحاد الكرة أرسل خطابات لأندية الجمعية العمومية لإرسال مقترحاتها على اللائحة قبل عقد جمعية عمومية عادية جديدة لمناقشة اللائحة الجديدة تمهيدا لاعتمادها قبل عرضها على الفيفا، خاصة أن الجمعية العمومية العادية الأخيرة التى كان مقررا لها سبتمبر الماضى تم إلغاؤها.. وبدأت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، دراسة ملف تعديل لائحة النظام الأساسى للجبلاية والتى ستجرى بناء عليها الانتخابات المقبلة، واستقبلت اللجنة مؤخراً سارة ساليمون من الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) لمناقشة التعديلات الجديدة على لائحة اتحاد الكرة وتم الاتفاق على أن تكون التعديلات متوافقة مع قانون الرياضة المصرى ولائحة الفيفا.