شكرا لقرائتكم الجبلاية لـ الأهلى: الحصول على المستحقات المتأخرة = قيد كهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصر مسئولو اتحاد الكرة، على الحصول على المستحقات المتأخرة لدى النادى الأهلى قبل قيد محمود كهربا الوافد الجديد من أفيش البرتغالى فى القائمة، قبل مباراة إف سى مصر فى الجولة الـ12 بالدورى على ستاد القاهرة، مؤكدين أن الأهلى مطالب بسداد 8 ملايين جنيه عبارة عن مستحقات متأخرة من قيد بعض اللاعبين بجانب 3% من قيمة عقد اللاعب، بخلاف نصيب اتحاد الكرة من عائد البث الفضائى للأهلى وتقدر نسبة الجبلاية بـ15% من العائد.

ومن المتوقع أن يتوجه وفد من النادى الأهلى اليوم إلى اتحاد الكرة، للتشاور حول هذه الأمور ومحاولة إنهائها حتى يتم قيد اللاعب رسميا فى القائمة الحمراء بعد وصول البطاقة الدولية رسميا.

وكان مسئولو اتحاد الكرة أعلنوا أمس وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب محمود كهربا جناح الأهلى الجديد من أفيش البرتغالى، ليتم إنهاء الجدل حول هذا الأمر، على أن يتم قيد اللاعب رسميا فى قائمة الأهلى الشتوية اليوم الأحد ليصبح من حقه المشاركة فى مباريات الدورى اعتبارا من مباراة اليوم أمام نادى مصر فى الأسبوع الـ12.

وأعلن النادى الأهلى أيضا عن وصول بطاقة محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الأول، ليصبح من حقه المشاركة مع فريقه فى المباريات الرسمية المقبلة، على أن يرتدى اللاعب القميص رقم 26 مع الفريق الأحمر.

وأكد عبدالحفيظ تقديره الكامل لسعد سمير حيث سيتم قيد كهربا بدلا منه، كون سعيد سمير أحد أبناء النادى المخلصين، وأحد الركائز الأساسية بالفريق، الذى لم يدخر جهدًا فى خدمة الأهلى على مدى مسيرته مع النادي.

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وحرص عبدالحفيظ على إجراء اتصال هاتفى مع سعد سمير قبل رفع اسمه من القائمة، وأكد له تقدير النادى لجهوده وانضباطه وسلوكه المميز.

بينما جاء رد اللاعب أكثر إيجابية، مؤكدًا أنه تحت أمر النادى فى أى وقت، مؤكدًا أنه لا يشغله الوجود فى القائمة بقدر ما يهمه تحقيق كل البطولات، التى يشارك بها الفريق هذا الموسم محليًّا وأفريقيًّا، مشددًا على أن ارتباطه مع النادى ليس بعقود أو بالوجود فى القائمة.

وأشاد مدير الكرة بالنادى برد فعل اللاعب، وأنه أمر غير مستغرب من سعد سمير، كونه أحد أبناء النادى، مشيرًا إلى أن الفريق فى انتظار عودته من جديد بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة، للمشاركة فى المباريات الفترة المقبلة.