شكرا لقرائتكم الأهلي ضد نادي مصر .. التشكيل المتوقع للأحمر الليلة كهربا احتياطيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد نادي مصر



استقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، على التشكيل الذى سيخوض به مباراة نادي مصر، المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة فى الجولة 12 من مباريات الدورى العام.

وجاءت التشكيل المتوقع للأهلى كالتالى:



محمد الشناوى وأحمد فتحى وأيمن أشرف (محمود متولى) ورامى ربيعة وعلى معلول وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد الشيخ ومحمد مجدى أفشة وجونيور أجايى ومروان محسن.

ويتصدر الأهلى الدورى برصيد 27 نقطة بعد الفوز فى أول 9 مباريات، وذلك قبل مواجهة اليوم والتى يتطلع فيها حامل اللقب لتأمين الحفاظ على قمة الدوري.

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ومن المتوقع أن يدفع فايلر بكهربا الوافد الجديد حال قيده اليوم حسب مجريات اللقاء حتى يشارك مع فريقه قبل مواجهة بلاتنيوم بطل زيمبابوى فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى ابطال أفريقيا والمقرر لها السبت المقبل حيث يعتمد فايلر عليه .

ويواصل قطار الأهلى مساء اليوم رحلة الحفاظ على لقب الدورى العام عندما يواجه فريق إف سى مصر باستاد القاهرة فى اللقاء الذى سيكون بمثابة "السهل المُمتنع" للمارد الأحمر فى رحلة التتويج بلقب الدورى للموسم الخامس على التوالى وللمرة الـ42 فى تاريخه .