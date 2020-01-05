شكرا لقرائتكم المقاولون العرب ضد المقاصة .. "عادل" : لم يصلنا أي قرار بإيقاف محمد طلعت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن النادي لم يصل إليه أي قرار من اتحاد الكرة بإيقاف محمد طلعت مهاجم ذئاب الجبل، على خلفية أزمته مع سموحة، ولا نعلم أي شئ عن هذا القرار ،حيث أعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة أن لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة عاقبت محمد طلعت بالإيقاف مدة ستة أشهر لتوقيعه لناديين فى وقت واحد وتوقيع عقوبة مالية عليه، بالإضافة إلى رده مبلغ 765 ألف جنيه قيمة مقدم التعاقد الذى حصل عليه من النادى السكندري .

وقال فتحي في تصريحات لـ "الخليج 365": لم يصلنا أي قرار بالإيقاف حتى الآن واللاعب جاهز للمشاركة أمام المقاصة، سنتعامل مع الأمر عندما نتأكد من صحته بوصول قرار إلى النادي.

كانت إدارة سموحة قد طالبت اللاعب برد قيمة مقدم التعاقد، بالإضافة إلى إيقاف اللاعب لتوقيعه لناديين فى وقت واحد وهى الشكوى التى تقدم بها مسئولى النادى السكندرى لإتحاد الكرة فى وقت سابق للفصل فيها.

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موعد مباراة المقاولون العرب ضد مصر المقاصة

ويستضيف المقاولون العرب نظيره مصر المقاصة فى تمام الثانية والنصف ظهراً على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى مواجهة صعبة للفريقين حيث يعيش ذئاب الجبل أروع مواسمه الكروية فيما يقدم الفريق الفيومى أضعف مستوياته فى الدوري منذ صعوده للممتاز.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه ستة أهداف فى المقابل يحتل مصر المقاصة المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى ثلاثة وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.