الزمالك مع طنطا والأهلي يواجه إف سي مصر وليفربول يستضيف إيفرتون.. أبرز مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة

تجرى اليوم، الأحد، العديد من المباريات الهامة في الدوريات العربة والأوروبية، يأتي أبرزها مواجهة الزمالك وطنطا، والأهلي مع إف سي مصر، وليفربول ضد إيفرتون. ونستعرض لكم أبرز مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها: الدوري المصري المقاولون العرب ومصر المقاصة تقام المباراة في تمام الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة على قناة أون سبورت. طنطا والزمالك تقام المباراة في تمام الخامسة مساءاً بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة أون سبورت. الأهلي ونادي مصر تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة أون سبورت. Advertisements كأس الاتحاد الإنجليزي تشيلسي ونوتينجهام فورست تقام المباراة في تمام الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN Sports HD 5. ميدلسبره وتوتنهام تقام المباراة في تمام الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN Sports HD 1. ليفربول وإيفرتون تقام المباراة في تمام السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN Sports HD 2. الدوري الإيطالي روما وتورينو تقام المباراة في العاشرة إلا ربع مساءاً بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN Sports HD 4.

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