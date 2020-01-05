شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض بند الـ12 عاما فى اللائحة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة اقتراح تبديل بند الـ8 سنوات فى اللائحة الجديدة ليصبح 12 عاما، بحيث يستطيع العضو خوض الانتخابات لثلاث دورات متتالية بحد أقصى بدلا من دورتين فقط. وشهدت الأيام الأخيرة اقتراحات بوضع بند الـ12 عاما فى اللائحة الجديدة بدلا من الـ8 سنوات، بناءً على اقتراح من سارة ساليمون مسئولة الفيفا المكلفة بمتابعة تعديلات اللائحة، إلا أن اتحاد الكرة رفض وضع هذا البند.

واستقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة على الدعوة لجمعية عمومية عادية خلال الفترة المقبلة لمناقشة التعديات المقترحة على لائحة النظام الأساسى، باعتبارها من أهم الملفات التى تم تكليف اللجنة الخماسية بها بعد تعيينها من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وأرسل اتحاد الكرة خطابات إلى أندية الأقسام الأول والثاني والثالث والرابع بشأن إرسال مقترحاتها قبل وضع لائحة النظام الأساسي الجديدة لدراستها من قبل اللجنة المكلفة من الفيفا بإدارة شئون الاتحاد قبل اعتمادها. وأشار الخطاب إلى أن مراجعة لائحة النظام الأساسي للاتحاد من ضمن الأعمال التى تم إسنادها إلى اللجنة من قبل الاتحاد الدولي لضمان امتثالها للوائح الفيفا.

وكان اتحاد الكرة أرسل خطابات لأندية الجمعية العمومية لإرسال مقترحاتها على اللائحة قبل عقد جمعية عمومية عادية جديدة لمناقشة اللائحة الجديدة تمهيدا لاعتمادها قبل عرضها على الفيفا، خاصة أن الجمعية العمومية العادية الأخيرة التى كان مقررا لها سبتمبر الماضى تم إلغاؤها. وبدأت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة دراسة ملف تعديل لائحة النظام الأساسى للجبلاية والتى ستجرى بناءً عليها الانتخابات المقبلة، واستقبلت اللجنة مؤخراً سارة ساليمون من الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) لمناقشة التعديلات الجديدة على لائحة اتحاد الكرة وتم الاتفاق على أن تكون التعديلات متوافقة مع قانون الرياضة المصرى ولائحة الفيفا.