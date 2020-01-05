شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. ماذا لو تكلم فايلر بالعربية؟ شاهد سيناريو تخيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغرت لغة "الضاد" السويسرى رينية فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلى، لتعلم كلماتها والبحث فى معانيها للتواصل بشكل أفضل مع اللاعبين وبلغة تزخر فى معانيها بالكثير من الكلمات المعبرة، والتى يمكنها أن تنقل بالضبط ما يريد أن يوصله السويسرى للاعبين دون الاعتماد على مترادفات وترجمة كلامه لشرح خطته للاعبى الأهلي.

النادى الأهلى بقيادة فايلر مع نادي مصر يلتقى فى السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، فى إطار منافسات الجولة الثانية عسر من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

رؤية السويسرى لقيت استحسانا من جانب الإدارة الحمراء التى استعانت بخبير فى اللغة العربية لتعليم فايلر ومعاونيه اللغة العربية، وبالفعل تمكنوا خلال فترة وجيزة من نطق بعض الكلمات التى يتم استخدامها فى تعاملاتهم اليومية مع اللاعبين.

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المصريون دائماً كانت لهم بصمة خاصة وقدرة غريبة على قلب الأمور والتأثير فى الغير، فلم تنجح أى حملة استعمارية فى فرض سيطرتها على اللهجة المصرية أو تغيير بعض الطباع بل كان الأمر معكوساً، وإذا تخيلنا قليلا أن فايلر يتحدث باللهجة المصرية مع اللاعبين وتصل إليه ردود أفعال الجماهير، يمكننا أن نتخيل ما سيدور بينه وبين اللاعبين فى الغرف المغلقة.

وينشر "سوبر كورة" سيناريو تخيلى يغلب عليه طابع السخرية على طريقة "السوشيال ميديا" لما قد يدور بين فايلر وبعض لاعبى الأهلى حينما يجيد المدرب السويسرى اللغة العربية تعليقا منه على بعض المواقف التى قد تحدث أثناء مباريات الفريق سواء فى الدورى أو البطولات الأخرى.

لمتابعة الحوار التخيلى لمدرب الأهلى رينيه فايلر من هنا