شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلى المتوقع أمام إف سي مصر..مروان يقود الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على التشكيل الذى سيخوض به مباراة إف سي مصر المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة فى الجولة 12 من مباريات الدوري العام.

ويضم التشكيل المتوقع للأهلي ، كلاً ، من: محمد الشناوي وأحمد فتحي وأيمن اشرف (محمود متولي) ورامي ربيعة وعلى معلول وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومروان محسن.

ويعتلي الأهلي صدارة الدوري برصيد 27 نقطة بعد الفوز في اول 9 مباريات وذلك قبل مواجهة اليوم والتى يتطلع فيها حامل اللقب لتأمين الحفاظ على قمة الدوري.

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ومن المتوقع أن يدفع فايلر بكهربا الوافد الجديد حال قيده اليوم حسب مجريات اللقاء حتي يشارك مع فريقه قبل مواجهة بلاتنيوم بطل زيمبابوي فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى ابطال افريقيا والمقرر لها السبت المقبل حيث يعتمد فايلر عليه .

ويواصل قطار الاهلي مساء اليوم رحلة الحفاظ على لقب الدوري العام عندما يواجه فريق إف سي مصر بإستاد القاهرة في اللقاء الذى سيكون بمثابة "السهل المُمتنع" للمارد الأحمر في رحلة التتويج بلقب الدوري للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه .

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 27 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات محققا العلامة الكاملة ويتبقى له مباراتين مؤجلتين نتيجة مشاركته في دوري ابطال افريقيا، فيما يحتل اف سي مصر المركز الـ 12 في جدول الدوري برصيد 11 نقطة من 11 مباراة، وحقق الفريق الفوز في المباراة الماضية بهدفين مقابل هدف علي فريق طنطا.

ورغم فارق الترتيب في جدول الدوري ورغم فارق الخبرات والإمكانيات الفنية والتاريخ بين الفريقين والتي تصب في مصلحة الاهلي بالطبع إلا أن الأحمر يرى أن مواجهة الليلة ستكون صعبة للغاية لأنها أمام فريق يلعب بدون ضغوط ويؤدي بشكل جيد أمام الكبار تحديداً كما أن الضغوط كبيرة على حامل اللقب بفضل إنتصاراته الأخيرة محلياً وأفريقياً وهو ما يجعل مواجهة إف سي مصر صعبة على أبناء السويسري رينيه فايلر المدير الفني