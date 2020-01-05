شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى يكشف حقيقة رغبة الهلال السودانى فى ضم صالح جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى حمادة صدقى المدير الفنى للهلال السودانى رغبة ناديه فى التعاقد مع صالح جمعة نجم الاهلى على سبيل الاعارة لنهاية الموسم، مؤكداً أن الهلال يبحث عن التعاقد مع لاعبين من الدوري السودانى بالإضافة للاعب أفريقى ، وقال صدقى فى مداخلة هاتفية مع الاعلامى أحمد شوبير عبر أذاعة أون سبورت : "صالح جمعة لاعب كبير ومميز وأي نادي يتمناه بكل تأكيد، لكن لم يحدث أي تواصل سواء مع الأهلي أو اللاعب، لا نفكر في ضم صالح جمعة في الوقت الحالي"

وتابع حمادة صدقى، "هناك تفكير لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين من الدوري السوداني بجانب لاعب أفريقي أخر، سيكون هناك اجتماع مع الإدارة خلال الفترة المقبلة" وعن مجموعته بدوري الابطال الافريقى علق المدير الفنى للهلال السودانى : "المجموعة صعبة بكل تأكيد وجميع الأندية لديها حظوظ في التأهل، نتمنى أن نصل لأبعد نقطة وتحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام النجم الساحلي".

طالب حمادة صدقى المدير الفنى لفريق الهلال السودانى، إدارة النادى بحسم صفقات الأجانب من أجل الاستفادة بخدماتهم فى المباراة المرتقبة التى تنتظر الفريق أمام النجم الساحلى التونسى الأسبوع المقبل بالعاصمة السودانية "الخرطوم"، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، حسبما ذكرت صحيفة "كفر ووتر" السودانية.

نادى الهلال السودانى دخل فى مفاوضات مع اثنين من اللاعبين المصريين تمهيداً للتعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق الطامح للمنافسة على الفوز بلقب دورى أبطال أفريقيا هذا العام، فى الوقت الذى لم يتم فيه الكشف عن هوية الثنائى المصرى الذى يسعى الهلال للتعاقد معهما فى يناير الجارى.

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وخسر النجم الساحلى أمام الهلال السودانى بهدف دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما بملعب "رادس" بالعاصمة التونسية ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية، ليتوقف رصيد الفريق الملقب بـ"جوهرة الساحل" عند 6 نقاط متساوياً مع الأهلى والهلال، بعدما حقق الفوز فى الجولتين الأولى والثانية على الاهلى وبلاتينيوم بطل زيمبابوي.

ويدين الهلال السودانى بالفضل فى تحقيق الفوز الأول فى تاريخه على النجم الساحلى بالأراضى التونسية للاعبه أطهر الطاهر الذى سجل هدف اللقاء الوحيد فى الدقيقة 59 من عمر المباراة.

وأكد حمادة صدقى، المدير الفنى لنادى الهلال السودانى، أن مواجهة النجم الساحلى التونسى، المحدد لها الأسبوع المقبل بالعاصمة السودانية "الخرطوم"، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا لن تكون سهلة، موضحاً أن الفوز الذى تحقق على النجم الساحلى فى ملعب "رادس" سيدعم حظوظ الهلال فى بلوغ الدور ربع النهائى.

ورد حمادة صدقى، فى تصريحات لصحيفة "كفر ووتر" السودانية على خوان كارلوس المدير الفنى لنادى النجم الساحلى من قيام لاعبى الهلال بإضاعة الوقت قائلاً، "توقف الكرة كان بسبب اللعب الخشن الذى طغى على تدخلات المنافس، ومع ذلك الحكم لم يقم بحماية لاعبينا، كما أقول أيضا إن أى فريق يكون منتصرا يحاول أن يحافظ على الأسبقية، وعموما لا أريد أن أتحدث عن موضوع إضاعة الوقت".