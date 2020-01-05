شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. نجمات الرياضة يرفعن شعار "أحلى من الأسود مفيش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لون الشعر الأسود شائع بين جميع البشر فى مختلف أنحاء العالم، كما أنه أيضا ثمة وراثية مسيطرة في الجينات ، وجدت في الناس من جميع االأعراق. لديها كميات كبيرة من الميلانين وأقل كثافة من ألوان الشعر الأخرى، لا سيما و أن الشعر الأسود الناعم أو الكيرلى يطفى جانب من الشياكة على الفتيات ، فنجد أن عدد من نجمات الرياضة فى مصر رفعن شعار مفيش أحلى من الأسود و لم يهتمن بعالم موضة الشعر الأصفر أو غيره .

كما أن الشعر الأسود يليق على الكثير من ألوان البشرة سواء البيضاء أو السمراء أو الخمرية ، و من بيمن هؤلاء من نجمات الرياضة اللاتى تمسكن بجمال و جاذبية الشعر الأسود هم كلا من ، مريم مصطفى ليبرو فريق الكرة الطائرة بالاهلى و زميلتها ندى معوض و أيضا رحمة حسن لاعبة طائرة ودنيا شريف لاعبة فريق كرة اليد السابقة بالأهلى، فضلا عن هدير أسامة بطلة الدراجات و ملك بدوى نجمة الطائرة فى نادى سبورتنج .

و نجد أن الشعر الأسود أيضا يليق على جميع الوان الملابس ويضيف للفتاة رونق خاص يميزها بالشياكة و الأناقة ، خاصة أن نجمات الرياضة اصبحن فى الوقت الحالى يهتمن كثيرا بالمظر الجمالى و عالم الموضة و لاشياكة سواءا على صعيد الشعر أوالمكياج أو الملابس .

و يرصد الخليج 365 لقطات لأبرز نجمات الرياضة التى حرصن على التمسك بلون الشعر الأسود الجذاب ورفعن شعار "أحلى من الأسود مفيش " فى الصور التالية :



ملك بدوى



ندى وليد ليبرو الطائرة

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رحمة حسن لاعبة طائرة الأهلى



هدير اسامة بطلة الدرجات



مريم مصطفى ليبرو فريق طائرة الأهلى



