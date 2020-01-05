شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بمرور 109 أعوام على تأسيسه.. الزمالك يستعرض بطولاته القارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل نادى الزمالك، بمرور 109 أعوام، على إنشاء النادى الذى تم تأسيسه يوم 5 يناير عام 1911، ويعتبر واحدا من أقدم الأندية الجماهيرية فى مصر والوطن العربى والقارة السمراء أيضا، على يد المحامى البلجيكى جورج مرزباخ، الذى تولى أيضا أول رئيس للقلعة البيضاء الذى حمل اسم "نادى قصر النيل" ثم تغير اسمه إلى نادى فاروق عام 1941 بعد أن نال النادى الرعاية الملكية من ملك مصر فاروق الأول، ومع ثورة 23 يوليو 1952 تغير الاسم مرة ثالثة إلى اسمه النهائى "الزمالك" وانتقل لمنطقة ميت عقبة بالمهندسين.





واستعرض الزمالك، عبر منصاته على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، انجازات وبطولات النادى خلال 109 أعوام، ومنها الحصول على 5 ألقاب دورى أبطال أفريقيا؛ منهم 4 فى القرن العشرين، ساهموا فى أن يصبح الزمالك النادى الأكثر تتويجًا بالبطولات القارية فى القرن الماضى.

كما توج الزمالك ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى لكرة اليد 12 مرة فى تاريخه، ليتصدر قائمة الأندية الأكثر تحقيقًا للقب متربعًا على عرش القارة الإفريقية.





يشار إلى أن فريق الكرة بالزمالك، حصل على لقب أفضل ناد فى العالم وفق الاتحاد الدولى لتاريخ وإحصاءات كرة القدمفى فبراير 2003، كما كان أول فريق مصرى يتأهل لكأس العالم لكرة القدم للأندية 2001 بإسبانيا وهى البطولة التى لم تقم بسبب مشكلات تتعلق بالتمويل اللازم لها.

والزى الرياضى الذى يميز الزمالك هو الفانلة البيضاء ذات الخطين الأحمرين بعرض الفانلة، ويرمز اللون الأبيض للسلام، بينما يشير الخطان الحمراوان للكفاح فى سبيل النصر، وشعار النادى عبارة عن رامى السهم فى زى فرعونى يصوب سهمه نحو هدف.

من ناحية أخرى، يدخل الزمالك تحد جديد عندما يحل ضيفًا على نظيره طنطا، فى الخامسة من مساء، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على استاد غزل المحلة، حيث يسعى الأبيض خلالها لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية بعدما حقق الفوز فى مباراته الماضية أمام أسوان بهدفين دون رد.

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الزمالك يخوض المباراة محتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 10 مواجهات حقق الفوز خلالهم فى 5 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين، بينما سجل لاعبيه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهداف، فيما يحتل فريق طنطا المركز الرابع عشر بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 11 مواجهة حقق خلالهم الفوز فى مباراة واحدة وتعادل فى 7 لقاءات وهزم فى 3 مباريات، بينما سجل لاعبيه 9 أهداف واستقبلت شباكه 11 هدفًا.