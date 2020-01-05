شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. تأسيس نادى الزمالك 5 يناير 1911 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل نادى الزمالك، اليوم الأحد، بمرور 109 أعوام على إنشاء النادى، وهو أحد قطبى الكرة المصرية عبر تاريخ حافل بالإنجازات والبطولات والألقاب، منذ تأسيسه فى 5 يناير عام 1911 كنادٍ رياضى وثقافى واجتماعى يحمل اسم "نادى قصر النيل"، وتولى جورج مرزباخ، رئيس المحاكم المختلطة فى مصر آنذاك، رئاسة النادى، وفى عام 1913 انتقل مقر النادى عند تقاطع شارع 26 يوليو ورمسيس الحاليين فى مكان مبانى (الشهر العقارى ودار القضاء العالى) وتغير اسمه إلى المختلط نسبة إلى المحاكم المختلطة والتى كان أحد أفرادها "سعد زغلول" رائد الحركة الوطنية المصرية.

وفى عام 1941 تغير اسم النادى إلى (نادى فاروق) عندما حضر الملك فاروق الأول ملك مصر والسودان مباراة نهائى كأس مصر التاريخية بين الزمالك والأهلى وفاز الأبيض فيها بنتيجة 6/0 ما جعله يطلب من حيدر باشا وزير الحربية ورئيس النادى وقتها أن يغير اسم النادى إلى "نادى فاروق".

ومع ثورة 23 يوليو 1952، تغير الاسم مرة ثالثة إلى الزمالك، وانتقل لمنطقة ميت عقبة بالمهندسين على شارع جامعة الدول العربية.

عام 1941 كان الشعار الملكى لمملكة مصر والسودان هو الشعار الرسمى لنادى الزمالك حينها، حيث تغير اسمه من "نادى المختلط" إلى "نادى فاروق" وبعد ثورة 23 يوليو عام 1952، أصبح الشعار مكوناً من مزيج من النموذج الرياضى والحضارة المصرية القديمة، واستخدم نادى الزمالك فى شعاره ألوانه الرئيسية التى تعبر عن السلام والكفاح والتى لم تتغير منذ تأسيسه، حيث استُخدِم فى خلفية الشعار اللون الأبيض باعتباره لون السلام، محاطًا بخطين باللون الأحمر لأنه رمز الكفاح فى سبيل تحقيق النصر ويظهر فى النصف العلوى من الشعار رامى السهم الذى يصوب نحو الهدف مرتدياً زياً فرعونياً كدلالة على الهدف المشترك بينه وبين نادي الزمالك، ويقصد بهذا الشعار التعبير عن الانتماء لمصر والاعتزاز بالحضارة المصرية كما يشير إلى أن هدف النادي دوما هو تحقيق الانتصار.

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تعد أبرز الألقاب التى تطلق على نادى الزمالك هى "نادى القرن الأفريقى – النادى الملكى – القلعة البيضاء – مدرسة الفن والهندسة – الفارس الأبيض – الفرسان".

يشتهر الزمالك بثبات ألوانه الأساسية والذى لم تتغير على مدار تاريخ النادي الممتد منذ عام 1911، حيث يمتاز بالرداء الأبيض الذي يتوسطه خطان متوازيان باللون الأحمر بعرض قميص الفريق على الصدر، ويرمز اللون الأبيض لزي الفريق للسلام بينما يشير الخطان الأحمران للكفاح فى سبيل النصر.