شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب صربى ينضم للمرشحين لتدريب الإسماعيلى بوساطة ممدوح عيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى إبراهيم عثمان رئيس النادى الاسماعيلى سيرة ذاتية لأحد المدربين الصربين لتولى تدريب الدراويش فى الفترة المقبلة بناء على ترشيح من ممدوح عيد المدير التنفيذى لبيراميدز والذى تربطه صلة قرابة برئيس الإسماعيلى، ويبحث الدراويش عن مدير فنى أجنبى لخلافة الصربى ميودراج يسيتش الذى تمت إقالته من منصبه لسوء النتائج بعد أن أمضى 93 يوماً فى قيادة الدراويش، حيث تولى المسئولية فى 31 أغسطس الماضى وقاد الفريق الأصفر فى 9 مباريات فاز فى 5 مواجهات وخسر 4 لقاءات ولم يعرف التعادل، وسجل الفريق تحت قيادته 11 هدفاً وتلقت الشباك الصفراء فى عهده 10 أهداف.

وبذلك ينضم المدرب الصربى لقائمة المرشحين لتدريب الاسماعيلى بجانب البرتغالي روي ألميدا والذي بعد من المدربين أصحاب السيره الذاتيه خاصة وأنه كان مساعدا البرتغالي فيريرا المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك فضلا عن المفاوضات الدائرة مع الفرنسى ديسابر المدير الفنى السابق لبيراميدز للعودة لتدريب الدراويش .

ويعتزم اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية عقد جلسة مع مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان عقب عودة رئيس النادى من ألمانيا حيث يخوض رحلة علاجية هناك ، وذلك بعد تصفية الاجواء بين الجانبين بعد التوتر الذى شهده الشارع الاسماعيلاوى فى الفترة الأخيرة.

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وكان محافظ الإسماعيلية، قد دعا مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان لاجتماع فى 25 ديسمبر الماضى، بمقر ديوان عام المحافظة، لبحث الأوضاع المتدهورة التى شهدها فريق الكرة فى الآونة الأخيرة، وتسببت فى ثورة غضب عارمة فى الشارع الإسماعيلاوى إلا أن إبراهيم عثمان تخلف عن الحضور بعدما فوجىء بموعد الاجتماع فى وسائل الإعلام دون أن يخطره المحافظ بشكل شخصى .

ومن المنتظر أن يتم تحديد جلسة فى الفترة المقبلة بين الطرفين لوضع الخطوط العريضة لإنقاذ فريق الكرة لاسيما قبل مباراته المصيرية مع الاتحاد السكندرى بإياب دور الثمانية للبطولة العربية والمقرر لها 24 يناير الجارى لاسيما بعد فوز الدراويش فى مباراة الذهاب بهدف دون رد فى الاسكندرية.