الهلال السوداني يكشف حقيقة التفاوض مع الأهلي لضم صالح جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

نفى حمادة صدقي المدير الفني للهلال السوداني ما تردد بشأن وجود مفاوضات مع الأهلي للتعاقد مع صالح جمعة لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتناولت تقارير إعلامية وجود رغبة من الهلال السوداني في التعاقد مع صالح جمعة لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وقال حمادة صدقي في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" عبر إذاعة "أون" "صالح جمعة لاعب كبير ومميز وأي نادي يتمناه بكل تأكيد".

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وواصل "لكن لم يحدث أي تواصل سواء مع الأهلي أو اللاعب، لا نفكر في ضم صالح جمعة في الوقت الحالي".

وأكمل "هناك تفكير لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين من الدوري السوداني بجانب لاعب أفريقي أخر، سيكون هناك اجتماع مع الإدارة خلال الفترة المقبلة".

وشدد "نعلم أن النجم سيأتي للسودان ولديه طموحات كبيرة، المباراة مصيرية لهم، الحمد لله على الفوز الأخير على أرضهم، والمباراة القادمة أصعب بكل تأكيد".

وصرح "لا افكر حاليا في مواجهة الأهلي، سنطير لزيمبابوي بعد مباراة النجم لنلاقي بلاتينيوم، ستكون مباراة صعبة، وأتمنى أن نكون قد حسمنا التأهل قبل ملاقاة الأهلي".