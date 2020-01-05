تشكيل الزمالك المتوقع.. تعديلات بالجملة أمام طنطا.. وجمعة أساسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة طنطا في الدوري، التي تقام على ملعب غزل المحلة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ12 للمسابقة.

وأفاد مراسل "الخليج 365" أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، يتجه لإجراء عدد من التعديلات بعد استبعاد 5 لاعبين أساسيين من قائمة المباراة.

ولن يتواجد مع الزمالك كلا من محمد أبوجبل ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبدالشافي ومصطفى محمد، بجانب طارق حامد وفرجاني ساسي للإيقاف، واستمرار استبعاد حازم إمام ومحمود عبدالرازق "شيكابالا".

وشهدت قائمة الزمالك عودة الثنائي مصطفى فتحي وعبدالله جمعة، بجانب تصعيد عدد من اللاعبين الشباب.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

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خط الدفاع: عبدالله جمعة – محمد عبدالسلام – محمد عبدالغني – أحمد عيد.

خط الوسط: أحمد سيد "زيزو" – محمد حسن.

ثلاثي قبل المهاجم: كريم بامبو – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمد أوناجم.

خط الهجوم: عمر السعيد.

يُذكر أن الزمالك جمع 18 نقطة في 10 مباريات بعد تحقيق الفوز الأول في آخر أربع جولات بالدوري المصري، ليحتل حاليا المركز الرابع في جدول الترتيب، خلف الأهلي المتصدر وفي جعبته 27 نقطة بالعلامة الكاملة ولديه مباراة أقل.