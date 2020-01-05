تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة نادي مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن: استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة نادي مصر. وأفاد مراسل "الخليج 365" بأن فايلر يتجه للإستعانة بأيمن أشرف في مركز قلب الدفاع، بجانب إعادة جونيور أجايي بعد غيابه مؤخرا للإصابة. ويفاضل فايلر بين الاستعانة بمروان محسن أو وليد أزارو في الهجوم. ويلعب الأهلي ونادي مصر بالجولة الـ12 لمسابقة الدوري الممتاز. الجدير بالذكر أن فايلر اختار 22 لاعبا لقائمة مباراة الأهلي ونادي مصر من بينهم الوافد الجديد محمود عبدالمنعم "كهربا"، ومن المقرر أن يستبعد حارس مرمى و3 لاعبين. Advertisements وجاء تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: علي معلول – رامي ربيعة – أيمن أشرف – أحمد فتحي. خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية. ثلاثي قبل المهاجم: جونيور أجايي – محمد مجدي "أفشة" – أحمد الشيخ. خط الهجوم: مروان محسن أو (وليد أزارو).

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