الفيوم يواجه النصر الليبي وديًا

يلعب الفريق الأول لكره القدم بالفيوم، غدًا الإثنين، مباراة ودية أمام نادي النصر الليبي، بملعب دريم بأكتوبر، وذلك خلال معسكر النصر استعدادًا لخوض مباراته في دوري المجموعات في كأس الكونفيدرالية

الأفريقية أمام نادي بيد فيست الجنوب أفريقي، الأحد 12 يناير، وذلك ضمن استعدادات الفريق الأول بنادي الفيوم لمباريات الدور الثاني للممتاز ب، التي يستهلها بمباراة الألومنيوم.

يسعى الجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد يوسف، المدير الفني لتجربة أكثر من لاعب خلال المباريات الودية، حيث يستضيف نادي شباب ناصر في تجربة ودية اليوم، يحتل فريق الفيوم المركز الثامن في المجموعة الأولى برصيد ١٣ نقطة.

