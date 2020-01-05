الامارات | بالفيديو جمهور النشامى يشجع الصقور : تحية وحداتية لعيون الاماراتية

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو جمهور النشامى يشجع الصقور : تحية وحداتية لعيون الاماراتية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انظم جمهور نادي الوحدات الاردني لجمهور "الصقور" وشجعا معا فريق نادي الامارات في مباراته التي فاز بها على مسافي بثلاثية نظيفة في المباراة التي اقيمت مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري الدرجة الاولى، حيث هتف جمهور الوحدات بأهزوجة (تحية وحداتية لعيون الاماراتية) ولاقت المبادرة التشجيعية صدى واسعا في صفوف نادي الامارات.

يذكر أن نادي الإمارات سيستضيف شقيقه الوحدات الأردني خلال الفترة من (6-11) يناير الحالي في المعسكر التدريبي الذي سيقيمه الفريق الاردني على مرحلتين في كل من رأس الخيمة ودبي، استعدادا لاستئناف بطولة درع الاتحاد والاستعداد لانطلاقة الدوري الأردني.