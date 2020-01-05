شكرا لقرائتكم happy birthday .. الزمالك يحتفل بعيد ميلاده الـ109 اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأسيس نادى الزمالك 5 يناير 1911

يحتفل نادى الزمالك، اليوم (الأحد)، بمرور 109 أعوام على إنشاء النادى، وهو أحد قطبى الكرة المصرية عبر تاريخ حافل بالإنجازات والبطولات والألقاب، منذ تأسيسه فى 5 يناير عام 1911 كنادٍ رياضى وثقافى واجتماعى يحمل اسم "نادى قصر النيل".

وتولى جورج مرزباخ، رئيس المحاكم المختلطة فى مصر آنذاك، رئاسة النادى، وفى عام 1913 انتقل مقر النادى عند تقاطع شارع 26 يوليو ورمسيس الحاليين فى مكان مبانى (الشهر العقارى ودار القضاء العالى) وتغير اسمه إلى المختلط نسبة إلى المحاكم المختلطة والتى كان أحد أفرادها "سعد زغلول" رائد الحركة الوطنية المصرية.

عيد ميلاد نادي الزمالك فى عام 1941 تغير اسم النادى إلى (نادى فاروق) عندما حضر الملك فاروق الأول ملك مصر والسودان مباراة نهائى كأس مصر التاريخية بين الزمالك والأهلى وفاز الأبيض فيها بنتيجة 6/0 ما جعله يطلب من حيدر باشا وزير الحربية ورئيس النادى وقتها أن يغير اسم النادى إلى "نادى فاروق"، ومع ثورة 23 يوليو 1952، تغير الاسم مرة ثالثة إلى الزمالك، وانتقل لمنطقة ميت عقبة بالمهندسين على شارع جامعة الدول العربية.

Zamalek .. تغيير اسم الزمالك

عام 1941 كان الشعار الملكى لمملكة مصر والسودان هو الشعار الرسمى لنادى الزمالك حينها، حيث تغير اسمه من "نادى المختلط" إلى "نادى فاروق" وبعد ثورة 23 يوليو عام 1952، أصبح الشعار مكوناً من مزيج من النموذج الرياضى والحضارة المصرية القديمة، واستخدم نادى الزمالك فى شعاره ألوانه الرئيسية التى تعبر عن السلام والكفاح والتى لم تتغير منذ تأسيسه، حيث استُخدِم فى خلفية الشعار اللون الأبيض باعتباره لون السلام، محاطًا بخطين باللون الأحمر لأنه رمز الكفاح فى سبيل تحقيق النصر ويظهر فى النصف العلوى من الشعار رامى السهم الذى يصوب نحو الهدف مرتدياً زياً فرعونياً كدلالة على الهدف المشترك بينه وبين نادي الزمالك، ويقصد بهذا الشعار التعبير عن الانتماء لمصر والاعتزاز بالحضارة المصرية كما يشير إلى أن هدف النادي دوما هو تحقيق الانتصار.



ألقاب الزمالك

أبرز الألقاب التى تطلق على نادى الزمالك هى "نادى القرن الأفريقى – النادى الملكى – القلعة البيضاء – مدرسة الفن والهندسة – الفارس الأبيض – الفرسان".

Advertisements

الزمالك يشتهر بثبات ألوانه الأساسية والذى لم تتغير على مدار تاريخ النادي الممتد منذ عام 1911، حيث يمتاز بالرداء الأبيض الذي يتوسطه خطان متوازيان باللون الأحمر بعرض قميص الفريق على الصدر، ويرمز اللون الأبيض لزي الفريق للسلام بينما يشير الخطان الأحمران للكفاح فى سبيل النصر.

كما تولى رئاسة الزمالك الملوك والوزراء والباشاوات، الأجانب والمصريين كل رئيس منهم كان له بصمته الخاصة على نادى الزمالك ووصل عدد رؤساء القلعة البيضاء إلى 19 رئيس حتى الآن.

بطولات وانجازات الزمالك

وتعتبر كرة القدم اللعبة الأكثر شعبية في مصر وتأتي في صدارة الألعاب الرياضية داخل نادي الزمالك، واستطاع فريق الكرة بالقلعة البيضاء تحقيق العديد من الألقاب والبطولات عبر تاريخه هي: الدوري المصري 12 مرة .. كأس مصر 27 مرة .. كأس السوبر المصري 3 مرات .. دوري منطقة القاهرة 13 مرة .. كأس السلطان مرتين .. دوري أبطال أفريقيا 5 مرات .. كأس السوبر الأفريقي 3 مرات .. كأس أفريقيا أبطال الكؤوس مرة واحدة .. الأفرو آسيوية مرة واحدة .. كأس الأندية العربية مرة واحدة .. الكونفدرالية مرة واحدة .. السوبر المصري السعودي مرتين .. كأس الملك فؤاد 3 مرات.