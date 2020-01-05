يحتفل نادي الزمالك اليوم، الأحد، بمرور 109 عاماً عى تأسيس النادي العريق، الذي تم إنشاؤه في عام 1911.
وكتب الحساب الرسمي لنادي الزمالك، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تغريدة جاء فيها: "كل سنة وأنت مصدر فخر لينا كل سنة وأنت وطن كل سنة واحنا طيبين يا زمالك ذكرى الـ١٠٩ لتأسيس نادي الزمالك".
وأضاف الحساب الرسمي للزمالك: "كل عام وجمهورنا ورموزنا بخير، كل عام وتاريخ نادينا دائمًا وأبدًا فخرًا لنا جميعًا!".
وفي تغريدة أخرى، قال الحساب الرسمي: "حصل الزمالك على ٥ ألقاب دوري أبطال أفريقيا؛ منهم ٤ في القرن العشرين ساهموا في أن يصبح الزمالك النادي الأكثر تتويجًا بالبطولات القارية في القرن الماضي".
وأضاف: "توج الزمالك ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد ١٢ مرة في تاريخه ليتصدر قائمة الأندية الأكثر تحقيقًا للقب متربعًا على عرش القارة."
وشارك جمهور نادي الزمالك في الوسم الذي أطلقه الحساب الرسمي للنادي على موقع تويتر #١٠٩_سنه_زمالك، حيث تصدر قائمة الأكثر تداولاً على موقع التدوينات القصيرة.
يشار إلى أن الزمالك احتفل بمئويته في عام 2011، حيث واجه أتليتكو مدريد الإسباني، في ذلك التوقيت وتلقى الخسارة منه بأربعة أهداف مقابل هدف، وكان يقود الفريق فنياً في ذلك التوقيت حسن شحاتة.
ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع فريق طنطا، في الخامسة مساء اليوم الأحد، على ستاد غزل المحلة، ضمن منفسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
ويحتل الزمالك المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري برصيد 18 نقطة، بينما يأتي طنطا في المركز الرابع عشر، برصيد 10 نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر القلعة البيضاء تحتفل بذكرى تأسيسها: «كل سنة وانت مصدر فخر لينا».. و #109_سنه_زمالك يتصدر تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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