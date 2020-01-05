على خطى رونالدينيو.. ميسي «ليس على مايرام».. ورؤوف خليف يكشف السبب

قال المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف إن هناك زيادة ملحوظة في وزن نجم برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأشار خليف، خلال تعليقه على مباراة برشلونة وإسبانيول أمس السبت ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني، إلى أن هناك زيادة ملحوظة في وزن "البرغوث" أثرت على مستواه خلال المباراة.

وقال المعلق التونسي: "ميسي يبدو أنه زائد 2 كيلوجرام".

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ولم يظهر ميسي بالمستوى المطلوب في مباراة فريقه أمس أمام إسبانيول، حيث ترجح تقارير صحفية أن فترة الأعياد والتوقف السابقة أثرت على مستواه.

وتعادل برشلونة بهدفين لمثلهما مع إسبانيول، ليفقد صدارة الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد.

وشهدت المباراة تعرض نجم خط وسط الفريق الكتالوني، الهولندي فرانكي دي يونج، للطرد بعد حصوله على إنذارين، ليتمكن إسبانيول من إدراك التعادل بعدما كان برشلونة متفوقاً بهدفين لهدف.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليجا بفارق الأهداف عن ريال مدريد، ولكل منهما 40 نقطة.