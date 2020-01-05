شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتفق مع شركة إنجليزية لتكرار تجربة محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة،أن النادي تعاقد مع شركتين انجليزيتين لتسويق طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق، وأكثر من لاعب آخر بين الناشئين والكبار، على المستوى الأوروبي، ويترقبون ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من عروض للاعبين من أجل تكرار تجربة فراري الفراعنة محمد صلاح.

ويستضيف المقاولون العرب، نظيره مصر المقاصة في الثانية والنصف عصر اليوم الأحد في افتتاح منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تقام على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 25 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 27 نقطة، إلا أن الفريق الأحمر خاض 9 مباريات فقط فيما لعب ذئاب الجبل 11 مباراة حتى الآن.

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وفاز المقاولون العرب بقيادة النحاس فى 8 مباريات جاءت على حساب طلائع الجيش، الإنتاج الحربي، الإسماعيلى، المصرى، حرس الحدود، الاتحاد السكندرى، أسوان، الجونة، فيما تلقى ذئاب الجبل هزيمتين أمام الزمالك بنتيجة 2/1 وأمام وادى دجلة بنتيجة 1/0، وتعادل المقاولون فى مباراة واحدة أمام سموحة بنتيجة 2/2.

ويمتلك المقاولون العرب ثانى أقوى خط دفاع فى الدورى العام حتى الآن بعد النادى الأهلي، ولم تستقبل شباكه سوى 6 أهداف فقط خلال 11 مباراة فيما سجل مهاجمو الذئاب 14 هدفاً.

ويعتبر محمد سالم هو هداف المقاولون العرب برصيد 5 أهداف ويأتى محمد سمير مدافع الفريق فى المرتبة الثانية برصيد 4 أهداف.

وتراجع مصر المقاصة إلى المركز الـ 16 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 9 نقاط حصدها أبناء الفيوم من انتصارين وثلاث تعادلات و6 هزائم، كان آخرها الخسارة في الجولة الماضية أمام النادي الأهلي بهدفين نظيفين.