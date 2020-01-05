شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتحدى طنطا لمواصلة الانتصارات بالدورى فى موقعة "الروتيشن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الزمالك تحد جديد عندما يحل ضيفًا على نظيره طنطا، فى الخامسة من مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها على ستاد غزل المحلة، حيث يسعى الأبيض خلالها لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية بعدما حقق الفوز فى مباراته الماضية أمام أسوان بهدفين دون رد، والتى جمعت بينهما مساء الخميس الماضى، فى إطار منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

الزمالك يخوض المباراة محتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 10 مواجهات حقق الفوز خلالهم فى 5 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين، بينما سجل لاعبيه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهداف، فيما يحتل فريق طنطا المركز الرابع عشر بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 11 مواجهة حقق خلالهم الفوز فى مباراة واحدة وتعادل فى 7 لقاءات وهزم فى 3 مباريات، بينما سجل لاعبيه 9 أهداف واستقبلت شباكه 11 هدفًا.

Advertisements

يواجه الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، تحدى نتيجة إراحة العديد من العناصر مثل محمود علاء والونش ومحمد عبد الشافى وأبو جبل بخلاف غياب الثنائى طارق حامد والتونسى فرجانى ساسى، للإيقاف، حيث طُرد حامد فى مباراة أسوان الأخيرة بينما حصل ساسى على الإنذار الثالث خلال المباراة نفسها، ويتجه الفرنسى كارتيرون إلى تواجد أيضًا يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق، فى مركز الوسط، بجوار محمد حسن، حتى يعوضا الثنائى غياب طارق حامد وفرجانى ساسى.

وسيستمر الصاعد أحمد عيد فى قيادة الجبهة اليمنى بعد مشاركته فى اللقاء الماضى أمام أسوان تجنبًا للمجازفة بحازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك، الذى يجهزه كارتيرون للتواجد فى المباراة أمام زيسكو يونايتد الزامبى التى ستقام يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، وذلك بعد تعافيه من إصابة السمانة، على أن يجرى الفرنسى كارتيرون بعض التعديلات فى تشكيلة الفريق وعلى رأسها إراحة الدفع بمحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام لقيادة خط الدفاع بخلاف إمكانية تواجد إسلام جابر فى التشكيل الأساسى حيث من المتوقع أن يكون التشكيل كالتالى: "محمد عواد فى حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، محمد حسن ويوسف أوباما وأمامهم أحمد زيزو وأشرف بن شرقى وإسلام جابر فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

فى المقابل، حرص أيمن المزين، المدير الفنى لفريق طنطا، على تحفيز لاعبيه لتقديم مباراة جيدة أمام الزمالك، حيث حرص المدير الفنى على دخول اللاعبين معسكر مغلق مبكرًا لزيادة التركيز، كما عمل المزين على دراسة مباريات الأبيض الأخيرة مع اللاعبين بالفيديو لتحديد نقاط القوة والضعف، التى من الممكن أن يستغلها خلال اللقاء لتحقيق نتيجة إيجابية خاصة بعدما هُزم فى مباراته أمام نادى مصر بهدفين مقابل هدف، فى الجولة الماضية، كما حرص مجلس إدارة أبناء السيد البدوى، برئاسة فايز عريبى، على عقد جلسة خاصة مع اللاعبين قبل مواجهة الزمالك، حيث شدد مجلس الإدارة على ضرورة المنافسة على تحقيق مركز جيد فى جدول ترتيب الدورى، وعدم التخاذل فى الفترة المقبلة وتقديم أداء جيد من أجل الفوز والانتصار فى المباريات القادمة.