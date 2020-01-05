شكرا لقرائتكم المقاولون يخطط لاستعادة الصدارة أمام المقاصة .. اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تفتتح اليوم الأحد منافسات الأسبوع الثانى عشر لمسابقة الدوري العام حيث يستضيف المقاولون العرب نظيره مصر المقاصة فى تمام الثانية والنصف ظهراً على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى مواجهة صعبة للفريقين حيث يعيش ذئاب الجبل أروع مواسمه الكروية فيما يقدم الفريق الفيومى أضعف مستوياته فى الدوري منذ صعوده للممتاز.

وحقق المقاولون العرب فوزاً غالياً على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى أخر ظهور له بالمسابقة فيما خسر مصر المقاصة من الأهلى بهدفين دون رد فى إطار مباريات نفس الجولة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه ستة أهداف فى المقابل يحتل مصر المقاصة المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى ثلاثة وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.

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ويسعى عماد النحاس لرفع مستوى أداء المقاولون العرب في المباريات المقبلة، حيث أكد مدرب ذئاب الجبل أن فريقه لم يكن الأفضل خلال مباراة الاتحاد التي انتهت بفوز المقاولون بهدف نظيف، ولكنه يسعى خلال المباريات المتبقية في الاهتمام برفع الأداء بنفس قدر اهتمامه بحصد الثلاث نقاط ، ويمتلك المقاولون العرب ثاني أقوى خط دفاع في الدوري العام حتى الآن بعد النادي الأهلي، حيث لم تستقبل شباك المقاولون سوى 6 أهداف فقط خلال 11 مباراة فيما سجل مهاجمو الذئاب 14 هدفاً ، ويعتبر محمد سالم هو هداف المقاولون العرب برصيد 5 أهداف ويأتي محمد سمير مدافع الفريق في المرتبة الثانية برصيد 4 أهداف.

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام المقاصة مكون من : "محمود ابو السعود ،أمير عابد، محمد سمير ثابت، فاروقا نور الدين، عبد الوهاب إسماعيل ، إبراهيم صلاح، أحمد الشيمي، محمد مجلي ، محمد طلعت، سيف الجزيري، لويس إدواردو".

على الجانب الأخر طالب جهاز الكرة بالمقاصة لاعبيه بإنتفاضة تصحيح المسار بعد الخسارة من الاهلى رغم تقديم أداء جيد فى المباراة ،ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام ذئاب الجبل مكون من : "محمود حمدي وعاصم سعيد وعصام صبحي وأحمد محسن وأحمد ياسين ومحمد كنارية ومصطفى شبيطة وميدو جابر ومحمد مسعد وشميلس بيكلي وعمرو مرعي".