شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يطالب أندية الدورى بالتعاقد مع شركة "تذكرتى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب اتحاد الكرة أندية الدورى الممتاز بالتعاقد مع شركة "تذكرتى" بعد موافقة الجهات الأمنية على عودة الجماهير لمباريات الدورى بداية من يوم 15 يناير الجارى، حتى تستطيع الجماهير الراغبة فى الحضور فى استخراج الـfan id تمهيدا لحضور المباريات والحصول على التذاكر الكترونيا.

وشهدت بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة نجاحا جماهيريا كبيرا من خلال بيع التذاكر عن طريق موقع تذكرتى وبعدها أصبحت مهمة جماهير الأهلي في حضور مباريات فريقها أسهل عبر تذكرتي وهو ما تكرر مع جماهير الزمالك أيضًا.

ووافقت اللجنة الأمنية التابعة لمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء سليمان شتا ، علي حضور 3500 متفرج في مباريات الدوري المقامة في محافظة القاهرة، بداية من مباراة الأهلي وطنطا المقرر لها المقرر لها الخامس عشر من الشهر الجاري بإستاد السلام، والتي تقام علي استاد السلام، وعقدت مديرية أمن القاهرة ظهر الجمعة الماضى اجتماعا مع أندية الاهلي وطنطا والزمالك وإنبي والمقاولون العرب ووادي دجلة وبيراميدز وحرس الحدود وإف سي مصر بقسم شرطة النزهة؛ للاتفاق على الترتيبات الأمنية الخاصة بعودة الجماهير لمباريات الدوري الممتاز.

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وخلال الاجتماع الذي ترأسه اللواء سليمان شتا، رئيس اللجنة المشكلة من مديرية أمن القاهرة، تم الاتفاق على حضور 3000 مشجع للفريق صاحب الأرض، و500 مشجع للفريق الضيف، وذلك بداية من مباراة الأهلي وطنطا، والمقرر لها الخامس عشر من الشهر الجاري بإستاد السلام، وقام مندوبو الأهلي وطنطا بالتوقيع على محاضر خاصة بذلك.

ومثل الأهلي في الاجتماع اللواء هشام جنيدي، والعميد علاء السيد، فيما مثل الزمالك الدكتور جمال الخولي، مدير النشاط الرياضي بالنادي، ومثل طنطا الدكتور ياسر المعداوي، نائب مدير نادي طنطا، ومثل المقاولون العرب مجدي محمد علي.

ووقعت الأندية الثمانية على محاضر بالموافقة على عودة الجماهير للمدرجات، على أن يتم التنفيذ بداية من مباراة الأهلي وطنطا في الأسبوع بعد القادم من الدوري الممتاز