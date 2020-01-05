شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الاهلى واف سي مصر اليوم في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقي فريق الأهلي مع فريق إف سي مصر في الدوري المصري وهي المباراة التى يتطلع فيها المارد الأحمر لمواصلة الإنتصارات المحلية التى تحققت هذا الموسم ، ونرصد في التقرير التالي 5 معلومات عن هذه المباراة:

1_موعد وملعب مباراة الاهلي واف سي مصر

تقام مباراة الاهلي وإف سي مصر في السابعة والنصف من مساء اليوم ،الأحد، بإستاد القاهرة في الجولة الثانية عشر للدوري الممتاز.

2_القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وإف سي مصر

تنقل قناتي "تايم سبورت" و"أون سبورت" مباراة الاهلي واف سي مصر في السابعة والنصف من مساء اليوم مع وجود إستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

3_موقف الاهلي واف سي مصر في جدول الدوري

يحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 27 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات محققا العلامة الكاملة ويتبقى له مباراتين مؤجلتين نتيجة مشاركته في دوري ابطال افريقيا، فيما يحتل اف سي مصر المركز الـ 13 في جدول الدوري برصيد 11 نقطة من 11 مباراة.

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4_ماذا فعل هجوم ودفاع الاهلي واف سي مصر قبل مواجهة الليلة

الاهلي الذى يحتل قمة المسابقة يُعد الأكثر تسجيلاً للأهداف بعدما ار شباك منافسيه 25 مرة هذا الموسم في 9 مباريات فقط واستقبلت شباكه هدف وحيد ، فيما سجل فريق مصر 7 أهداف وإستقبلت شباكه 12 هدف.

5_الأجهزة الفنية للأهلي واف سي مصر

يقود الاهلي مدرب أجنبي هو السويسري رينيه فايلر فيما يقود فريق مصر مدرب وطني هو عبد الناصر محمد.

ورغم فارق الترتيب في جدول الدوري ورغم فارق الخبرات والإمكانيات الفنية والتاريخ بين الفريقين والتي تصب في مصلحة الاهلي بالطبع إلا أن المارد الأحمر يرى أن مواجهة الليلة ستكون صعبة للغاية لأنها أمام فريق يلعب بدون ضغوط ويؤدي بشكل جيد أمام الكبار تحديداً كما أن الضغوط كبيرة على حامل اللقب بفضل إنتصاراته الأخيرة محلياً وأفريقياً وهو ما يجعل مواجهة إف سي مصر صعبة على أبناء السويسري رينيه فايلر المدير الفني الذى يرغب في تحقيق الفوز العاشر في بطولة الدوري من أجل "تأمين" القمة وتجهيز الفريق بشكل جيد للمواجهة المرتقبة والهامة السبت المقبل أمام بلاتينيوم الزيمبابوي بملعب الأخير في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.