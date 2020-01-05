اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| مباراة الزمالك| ملخص وأهداف مباراة الزمالك وطنطا| مشاهدة بث مباشر الزمالك live

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بث مباشر الزمالك اليوم الاحد بث حي مواجهة الزمالك في الدوري الممتاز مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي طنطا اليوم الأحد 5 يناير ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا موعد مباراة الزمالك وطنطا اليوم بالدوري المصري الممتاز وملعب اللقاء

مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا وستلعب مباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي طنطا اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب طنطا.

مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطنطا اليوم بالدوري المصري الممتاز

مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا وستذاع مباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي طنطا اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون سبورت" بتعليق مؤمن حسن و على قناة "تايم سبورتس" بتعليق أيمن الكاشف.

مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا تشكيل الزمالك المتوقع ضد طنطا اليوم بالدوري المصري الممتاز

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حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود عبدالغني، محمد عبدالسلام، أحمد جمعة.

خط الوسط: أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، إسلام جابر، أحمد زيزو، إمام عاشور.

خط الهجوم: عمر السعيد.

مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا ويتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق الأبيض حتى الآن في بطولة الدوري.

مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بينما يتواجد نادي طنطا في المركز الخامس عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط من أصل 11 مباراة خاضها حتى الآن في الدوري.