رياضة | منتخب الجزائر.. عملاق إسبانيا مهتم بنجم الخضر.. ووضعية صعبة لبونجاح في قطر.. وعرض فرنسي لبلايلي

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ذكرت تقرير صحفية إسبانية، أن نجم دفاع منتخب الجزائر وفريق ريال بيتيس الإسباني عيسى ماندي مطلوب بقوة في فريق برشلونة، في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وأفادت شبكة دون بالون الإسبانية، أن نادي برشلونة يرصد عيسى ماندي، ليعوض المدافع الفرنسي كثير الإصابات صامويل أومتيتي، المطلوب من فريقي أرسنال ومانشستر سيتي.

وراقب برشلونة آداء عيسى ماندي في بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية في مصر، والتي نال لقبها محاربو الصحراء على حساب منتخب السنغال.

ونال ماندي إعجاب كشافي برشلونة خلال البطولة، الأمر الذي يقرب النادي الكتالوني من حسم الصفقة في يناير الجاري.