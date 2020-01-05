اتحاد الكرة يصدم الأهلي ..8 مليون جنيه ثمن مشاركة «كهربا» مع الأهلى اليوم

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم صدمة قوية للنادي الأهلي بعد رفضه قيد اللاعب "محمود عبدالمنعم كهربا" ، ضمن قائمة الفريق الأحمر.
واشترط مسئولو اتحاد الكرة سداد الأهلي مديونياته القديمة البالغة 8 ملايين جنيه، من أجل قيد "كهربا" في صفوف الفريق الأحمر، على الرغم من وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب، في وقت سابق من اليوم السبت.
كانت إدارة الجبلاية، برئاسة عمرو الجنايني،قد أعلنت في وقت سابق عدم السماح للأهلي أو أي نادٍ بالقيد في يناير الجاري، إلا بعد سداد المستحقات المتأخرة، خاصة أن اتحاد الكرة يمر بضائقة مالية ويحتاج لسيولة مالية في أقرب وقت.
كان النادي الأهلي،قد قرر قيد كهربا في القائمة بدلا من سعد سمير الذى سيغيب لنهاية الموسم بسبب الإصابة بوتر اكيلس.
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