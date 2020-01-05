شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. طلائع الجيش يبدأ الاستعداد لحرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف فى الثانية عشرة ظهر اليوم الاحد فريق طلائع الجيش تدريباته على ستاد جهاز الرياضة العسكرى استعداداً لمواجهة حرس الحدود والمقرر لها الأربعاء المقبل بالجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى العام ، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين أمس السبت عقب الفوز على وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ويستعيد الطلائع فى مباراة الحدود جهود مهاجمه عمرو جمال الذى غاب عن مواجهة وادى دجلة بعد الحصول على الانذار الثالث فى مباراة أسوان التى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق فى اللقاء المؤجل من الاسبوع السابع للمسابقة.

وسجل أحمد كابوريا صانع ألعاب فريق طلائع الجيش هدف التقدم لفريقه بمرمى وادى دجلة فى الدقيقة 2 من عمر المباراة، عقب توغل رائع من زميله كريم طارق من جهة اليسار ودخول إلى منطقة جزاء دجلة ثم مرر كرة رائعة إلى كابوريا المتمركز وحيدا داخل منطقة جزاء المنافس ليصوب كرة ارتطمت فى العارضة ثم سكنت الشباك، ثم تمكن المهاجم تالا نداى من أحراز الهدف الثانى والثالث لفريق طلائع الجيش خلال الدقائق الاخيرة من عمر اللقاء .

وأهدر محمد هلال صانع العاب فريق وادى دجلة ركلة جزاء بالدقيقة 54 من عمر اللقاء حيث تمكن محمد بسام حارس الطلائع من تصحيح خطأ هدف التعادل.

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وبهذه النتيجة يحتل فريق طلائع الجيش المركز الحادى عشر برصيد 11 نقطة بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى بينما يتوقف رصيد وادى دجلة عند 6 النقطة ويحتل المركز الأخير.

ووصف طارق يحيى، المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، منافسه وادى دجلة بـ"أصعب الفرق التى واجهتها فى الدوري"، قائلا، "أحمد الله على الانتصار الهام للغاية أمام دجلة، قدمنا أداءً جيدا على مدار شوطى المباراة".

وأضاف "فريق دجلة يعد فريقا محترما للغاية. يعذبون الكرة ويعذبونا معها، عدد تمريراتهم كثيرة جدا جدا وهذا يرهق أى أحد، وكذلك يمتلكون العديد من الحلول الفردية والجماعية وتابع : "وادى دجلة من أصعب الفرق التى واجهتها هذا الموسم".

وأكمل حديثه قائلا، "مكسب كبير ومحترم أمام دجلة ونسعى الآن للبناء على هذا المكسب للمباريات المقبلة".