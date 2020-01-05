شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك ضد طنطا فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، بنسبة كبيرة حول العناصر التى ستشارك فى مواجهة طنطا، التى ستقام فى الخامسة من مساء اليوم الأحد، على ستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى الأبيض خلالها لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية.

وحقق الزمالك الفوز فى مباراته الماضية أمام أسوان بهدفين دون رد، والتى جمعت بينهما مساء الخميس الماضى، فى إطار منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، من المتوقع أن يدفع الفرنسى كارتيرون بتشكيل مكون من:

محمد عواد فى حراسة المرمى.

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أحمد عيد ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع.

محمد حسن وأوباما وأمامهما أحمد زيزو وأشرف بن شرقى وإسلام جابر فى خط الوسط.

عمر السعيد فى خط الهجوم.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 10 مواجهات حقق الفوز خلالهم فى 5 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين، بينما سجل لاعبيه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهداف فيما يحتل فريق طنطا المركز الخامس عشر بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 11 مواجهة حقق خلالهم الفوز فى مباراة واحدة وتعادل فى 7 لقاءات وهزم فى 3 مباريات، بينما سجل لاعبيه 9 أهداف واستقبلت شباكه 11 هدفًا.