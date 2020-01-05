شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وطنطا بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل الزمالك ضيفًا على نظيره طنطا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها على ستاد غزل المحلة، فى المباراة التى يسعى خلالها الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية بعدما حقق الفوز فى مباراته الماضية أمام أسوان بهدفين دون رد، والتى جمعت بينهما مساء الخميس الماضى، فى إطار منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

- موعد مباراة الزمالك وطنطا فى الدورى المصرى

تُقام مباراة الزمالك وطنطا فى الخامسة من مساء اليوم الأحد، 5 / 1 / 2020، على ستاد غزل المحلة، والتى ستُذاع عبر قناتى أون سبورت وتايم سبورت.

- ترتيب الزمالك فى جدول ترتيب الدورى المصرى

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 10 مواجهات حقق الفوز خلالهم فى 5 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين، بينما سجل لاعبيه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهداف.

- ترتيب طنطا فى جدول ترتيب الدورى المصرى

فيما يحتل فريق طنطا المركز الخامس عشر بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 11 مواجهة حقق خلالهم الفوز فى مباراة واحدة وتعادل فى 7 لقاءات وهزم فى 3 مباريات، بينما سجل لاعبيه 9 أهداف واستقبلت شباكه 11 هدفًا.

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- قائمة الزمالك أمام طنطا

قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، إراحة عدد من اللاعبين الأساسين فى مباراته أمام طنطا، وعلى رأسهم: محمود علاء ومصطفى محمد ومحمد عبد الشافى ومحمود حمدى الونش ومحمد أبو جبل، بالإضافة إلى غياب طارق حامد والتونسى فرجانى ساسى، ثنائى خط الوسط، للإيقاف بعدما تعرض الأول للطرد فيما حصل الثانى على الإنذار الثالث وذلك خلال مشاركاتهما فى مباراة أسوان الماضية، مع استمرار غياب حازم إمام وشيكابالا لعدم الجاهزية الفنية.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالى:

محمد عواد - محمد صبحى - محمد فتحى، فى حراسة المرمى.

محمد عبدالغنى - محمد عبد السلام- حسام عبد المجيد - أحمد عيد - عبد الله جمعة - علاء يحيى فى خط الدفاع.

محمد حسن - أحمد زيزو - يوسف أوباما - محمد أوناجم - مصطفى فتحى - كريم بامبو - أشرف بن شرقى - إسلام جابر - إمام عاشور فى خط الوسط.

عمر السعيد فى خط الهجوم.

- التشكيل المتوقع للزمالك أمام طنطا

من المتوقع أن يدفع الفرنسى كارتيرون بتشكيل مكون من:"محمد عواد فى حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، محمد حسن وأوباما وأمامهما أحمد زيزو وأشرف بن شرقى وإسلام جابر فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".