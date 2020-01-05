أهداف مباراة النصر والتعاون في كأس سوبر السعودية

حقق النصر لقب كأس سوبر السعودية للمرة الأولى في تاريخه مساء السبت 4-1-2020، بعد أن هزم التعاون بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 4/5.

وتقدم التعاون في النتيجة بهدف مُباغت على عكس سير اللعب جاء برأسية من “توامبا” بعد تلقيه كرة عرضية من ركنية نفذها البرتغالي هيلدون.

وهرب توامبا من الجميع ووضع الكرة برأسه من مسافة 16 ياردة تقريبًا، لتذهب الكرة على أقصى يسار برادلي جونز.

وتعرض توامبا لإصابة خطيرة في الكاحل بعد إلتحام قوي مع مدافع النصر عبد الله مادو داخل منطقة الجزاء، ما اضطره لترك مكانه لمنصور المولد في تشكيلة الفريق عند الدقيقة 32.

وفي بداية الشوط الثاني، تمكن عبد الرزاق حمد الله من تسجيل هدف تعادل النصر بتسديدة أرضية جميلة ذهبت على أقصى يسار الحارس عند الدقيقة 59.

وكاد النصر يحسم المباراة لصالحه في الدقيقة 73 بتسديدة لأحمد موسى بعد أن تلقى تمريرة بينية رائعة في العمق الدفاعي من عبد الرزاق حمد الله.

وسدد النجم النيجيري كرة مركونة بباطن القدم اليمنى ارتطمت في القائم الأيسر وخرجت بعدها إلى ركلة مرمى!

ورد التعاون في الدقيقة 76 بكرة أميز ارتطمت في العارضة من اللاعب ساندرو مانويل..وكانت التسديدة مركونة بطريقة فنية مذهلة من 20 ياردة لكنها اصطدمت في منطقة إلتقاء القائم مع العارضة (المقص).

Advertisements

واستمرت لعنة القائم الأيسر مع النصر في الدقيقة 92، عندما أبعد تصويبة بالقدم اليمنى من جوليانو بعد تلقيه تمريرة عبقرية من حمد الله.

والتالي ركلات الجزاء الترجيحية

✅ عبد الرزاق حمد الله تقدم للنصر 1-0

✅ ساندرو عدل النتيجة للتعاون 1-1

✅ جوليانو تقدم للنصر 2-1

✅ السكري تعادل للتعاون 2-2

⛔️ نور الدين أمرابط أهدر

✅ سيدريك أميسي تقدم للتعاون 3-2

✅ يحيى الشهري عدل النتيجة للنصر 3-3

⛔️ ريكاردو ماتشادو اهدر الركلة الرابعة على التعاون

✅ عبد الفتاح آدم يتقدم للنصر 4-3.

✅ هيلدون سجل للتعاون وعدل النتيجة 4-4

✅ مايكون سجل للنصر وتقدم 5-4

❌ ???? حارس ليفربول الأسبق ومنتخب أستراليا “براد جونز” تصدى لتسديدة طلال العبسي، وقاد النصر للفوز بنتيجة 5-4 بركلات الجزاء.

أهداف مباراة النصر والتعاون

هدف التعاون

هدف النصر

ركلات الجزاء

الركلة الأخيرة الضائعة من التعاون