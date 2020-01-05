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برشلونة يتعثر أمام متذيل الدوري ويتقاسم الصدارة مع ريال مدريد

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تعادل في ديربي كتالونيا مع مضيفه إسبانيول بهدفين لكل منهما، اليوم السبت، في الجولة 19 من .
 
تقدم دافيد لوبيز لأصحاب الأرض في الدقيقة 23، ورد البارسا بهدفين للويس سواريز وأرتورو فيدال في الدقيقتين 50 و59، قبل أن يسجل وو لي هدف التعادل لإسبانيول في الدقيقة 88.
 
رفع برشلونة رصيده إلى 40 نقطة ليتقاسم الصدارة مع ، بينما بقى إسبانيول في ذيل الترتيب برصيد 11 نقطة.
 
فرض برشلونة سيطرته واستحواذه على مجريات الشوط الأول، وسط عجز تام عن الوصول إلى مرمى دييجو لوبيز، حارس مرمى إسبانيول.
 
وعكس سير اللعب، لعب مارك لوكا ركلة حرة، انقض عليها دافيد لوبيز برأسه في شباك نيتو، حارس مرمى البارسا.
 
انتفض البارسا سعيا للتعادل، حيث سدد كرة أمسكها دييجو لوبيز بثبات في أول تهديد فعلي بعد مرور 27 دقيقة.
 
في الدقائق الخمس الأخيرة من الشوط الأول، كثف برشلونة الضغط، حيث أمسك دييجو لوبيز رأسية لميسي، بينما تكفل القائم الأيسر بإبعاد كرة لويس سواريز.
 
ومع بداية الشوط الثاني، دفع إرنستو فالفيردي مدرب البارسا بلاعب الوسط أرتورو فيدال مكان راكيتيتش.
 
بينما كان لويس سواريز أفضل وأنشط وأخطر لاعبي البلوجرانا، حيث سجل هدف التعادل بعد عرضية من جوردي ألبا.
 
 
 
كما صنع سواريز الهدف الثاني بكرة عرضية، قابلها فيدال برأسه في الشباك، لينقلب سيناريو اللقاء في أقل من تسع دقائق.
 
وتصدى دييجو لوبيز لفرصة مؤكدة من لويس سواريز، الذي سدد في جسد حارس المرمى الإسباني.
 
تغير الحال تماما مع طرد فرينكي دي يونج في الدقيقة 75، حيث وقع البارسا تحت الضغط، واضطر فالفيردي لخسارة ورقة هجومية بإشراك نيسلون سيميدو مكان جريزمان الغائب تماما عن الأجواء الحماسية للقاء.
 
هدد وو لي مرمى لينو برأسية أمسكها الحارس الكتالوني بثبات، لكن المهاجم الصيني عاد مجددا ونجح هذه المرة في إدراك التعادل بتسديدة أرضية سكنت الشباك.
 
وبعد ما يزيد عن 4 دقائق وقت بدل ضائع، أنهى الحكم اللقاء بالتعادل الإيجابي، ليخسر البارسا نقطتين ثمينتين، وتقاسم بسببها صدارة جدول الليجا.
 
 
المصدر: موقع كورة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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