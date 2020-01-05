رياضة | نجم طلائع الجيش: شرف لي اللعب لأحد القطبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم طلائع الجيش: شرف لي اللعب لأحد القطبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللاعب كريم طارق نجم وسط فريق طلائع الجيش، إنه لم يصله أي عرض من الدوري المصري، وخصوصًا من ناديي القمة الأهلي والزمالك، مشيرًا إلى أنه يتشرف بتمثيل أحد القطبين .

وصرح اللاعب الصتعد بقوة عبر فضائية "أون سبورت": "لو جاء لي عرض من الأهلي أو الزمالك سأفاضل بينهما، والدي زملكاوي ولكن أنا انتمائي للمكان الذي ألعب به".

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وأضاف كريم طارق: "هدفي الاحتراف، ولكن بالتأكيد شرف لي اللعب لأحد القطبين".

وأكمل اللاعب : "طارق يحيى "مدرب الطلائع" يمتلك قدرات كبيرة في التعامل مع اللاعبين نفسيًا بشكل رائع".

يذكر أن طلائع الجيش يتواجد في المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 11 نقطة.