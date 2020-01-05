رياضة | موعد مباراة ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي| watch liverpool

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي| watch liverpool والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم الاحد الموافق 5-1-2020 صوب مباراة فريق ليفربول ونظيره إيفرتون، في إطار منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وايفرتون في كاس الاتحاد الانجليزي

تقام المباراة على ملعب آنفيلد، في تمام الـ6 مساءً بتوقيت القاهرة، والـ7 بتوقيت مكه المكرمة اليوم الاحد الموافق 5-1-2020.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وايفرتون اليوم الاحد

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يمكن مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بتعليق عصام الشوالي اليوم الاحد على قنوات "بي إن سبورتس" الملك الحصري لبث مبارايات كاس الاتحاد الانجليزي.

ابرز غيابات ليفربول قبل مباراة ليفربول وايفرتون

ويفتقد ليفربول العديد من الغيابات، هم: "نابي كيتا، جويل ماتيب، ديان لوفرين، شيردان شاكيري وتشامبرلين وبروستر وكلاين بداعي الإصابة".

تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة ليفربول وايفرتون

ومن المتوقع أن يبدأ كلوب اللقاء بتشكيل مكون من: "أدريان، ميلنر، ناثانيل فيليبس، كي جانا هويفر، نيكو ويليامز، كورتيس جونز، آدم لالانا، مينامينو، ماني، ديفوك اوريجي، وهارفي إليوت".