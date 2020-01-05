رياضة | السكة الحديد يتعادل مع حلوان العام وديًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السكة الحديد يتعادل مع حلوان العام وديًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي السكة الحديد مع نظيره، فريق حلوان العام بهدف لكلاً منهما، في المباراة الودية التي اقيمت تحت الأضواء الكاشفة، اسعداداً للدور الثاني من دوري القسم الثالث.

أحرز هدف السكة محمد أحمد (ريعو)، بينما أحرز هدف حلوان العام اللاعب حمادة حسين.

ويتصدر السكة الحديد جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 29 نقطة ويخرج لملاقاة طوخ يوم السبت في الثامن عشر من الشهر الجاري.

بينما يخرج حلوان العام صاحب المركز الثالث برصيد 28 نقطة لملاقاة جولدي صاحب الوصافة برصيد 29 نقطة، السبت في الحادي عشر من الشهر الجاري على ملعب بهتيم.

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تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي السكة الحديد مع نظيره، فريق حلوان العام بهدف لكلاً منهما، في المباراة الودية التي اقيمت تحت الأضواء الكاشفة، اسعداداً للدور الثاني من دوري القسم الثالث.

أحرز هدف السكة محمد أحمد (ريعو)، بينما أحرز هدف حلوان العام اللاعب حمادة حسين.

ويتصدر السكة الحديد جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 29 نقطة ويخرج لملاقاة طوخ يوم السبت في الثامن عشر من الشهر الجاري.

بينما يخرج حلوان العام صاحب المركز الثالث برصيد 28 نقطة لملاقاة جولدي صاحب الوصافة برصيد 29 نقطة، السبت في الحادي عشر من الشهر الجاري على ملعب بهتيم.

