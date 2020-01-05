شن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك هجوماً حاداً علي لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور . واتهم "منصور" اللجنة باختيارها حكام تتربص بنادي الزمالك في مباريات الفريق في الفترة الأخيرة وقال "منصور" عبر فيديو تم نشره عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" : كيف تختار اللجنة طارق سامي لإدارة مباراة الزمالك الأخيرة وهو يكتب على صفحته “الأهلي هو الحياة”, ويلغي هدف شرعي للزمالك ويطرد طارق حامد بدون وجه حق Advertisements وتابع : طارق سامي حكم المباراة سب لـ "طارق حامد" ، ورد عليه "طارق" قائلا يجب ان تحترمني كما احترمك ، فقام بطرده علي الفور الحكام يتربصون بالزمالك واللجنة الخماسية الحالية تدير الأمور بصورة خاطئة وتظلم الأندية ونادي الزمالك سيستضيف الأندية، مثل الاسماعيلي والاتحاد وبعض الاندية الاخرى في اجتماع يوم الثلاثاء المقبل لعزل هذه اللجنة

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كانت هذه تفاصيل خبر هجوم ناري من «مرتضي منصور» علي لجنة الحكام : طارق حامد اطرد ليه .. عيب عليك يابو صفارة وعصاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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