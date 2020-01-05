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جدة - عمرو شويل يواجه نادي الزمالك فريق طنطا في الخامسة من مساء اليوم الاحد على ستاد " غزل المحلة"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.



موعد مباراة الزمالك ضد طنطا

ويبحث الزمالك عن مواصلة انتصاراته وحصد ثلاث نقاط ربما وفقاً للمنطق في المتناول، خاصة في ظل فارق الإمكانيات الكبير بين الفريقان.

وحقق الزمالك الفوز على اسوان خلال الجولة الماضية بهدفين دون رد، ليستعيد ذاكرة الانتصارات الغائبة منذ 180 دقيقة.



موعد مباراة الزمالك ضد طنطا

ويدخل الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى المصري، حيث يمتلك 18 نقطة.

ولعب الزمالك 10 مباريات حتى الآن، فاز في 5 وتعادل في 3 وخسر في 2.





موعد مباراة الزمالك ضد طنطا

بينما يدخل طنطا المباراة وهو في أمس الحاجة لتحقيق الانتصار أو على الأقل الخروج بنقطة، من أجل تحسين موقفه.

ويحتل طنطا حالياً المركز الخامس عشر بجدول ترتيب جدول الدوري برصيد 11 نقطة، حيث لعب 11 مباراة فاز في واحدة فقط، وتعادل في 7، وخسر في 3.

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موعد مباراة الزمالك ضد طنطا

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن القائمة التي ستخوض المباراة، حيث جاءت كالتالي : محمد عواد - محمد صبحى - محمد فتحى فى حراسة المرمى.

محمد عبدالغنى - محمد عبد السلام- حسام عبدالمجيد - أحمد عيد - عبد الله جمعة - علاء يحيى فى خط الدفاع.

محمد حسن - احمد زيزو - يوسف أوباما - محمد اوناجم - مصطفى فتحى - كريم بامبو - اشرف بن شرقى - اسلام جابر - امام عاشور فى خط الوسط.

عمر السعيد فى خط الهجوم.

واستبعد المدرب الفرنسي الثلاثى محمد أبو جبل ومحمد عبد الشافى ومصطفى محمد من قائمة الفريق.