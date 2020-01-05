شكرا لقرائتكم بالأرقام.. الزمالك يعاني في غياب شيكابالا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتواصل غياب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك عن الفريق الأبيض أمام طنطا اليوم الأحد، في اللقاء الذي سيقام في تمام الساعة الخامسة مساء ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب شيكابالا بسبب عدم الجاهزية الفنية عقب العودة من الإصابة

وعلى عكس ما يعتقد كثيرين أرقام الفريق الأبيض في حالة تواجد شيكابالا في الملعب أفضل بكثير من غيابه، حيث خاض الفهد الأسمر منذ العودة إلى صفوف القلعة البيضاء 11 مباراة حقق الزمالك الفوز في 8 مباريات وخسر 3 مباريات بنسبة فوز 73%

سجل الزمالك في تلك المباريات 27 هدفا، حيث سجل الساحر الأسمر هدفين وصنع 4 أهداف.

في المقابل خاض الزمالك 10 مباريات في غياب قائده فاز في 4 مباريات فقط وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراتين، بنسبة 40%، سجل فرسان القلعة البيضاء 13 هدفا فقط في تلك المباريات.

وفي السطور التالية نستعرض نتائج الزمالك مع شيكابالا:

1-الزمالك يفوز على ديكيداها 7-0 ذهاب دور ال64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، صناعة هدفين

2-الزمالك يسحق ديكيداها بسداسية نظيفة إياب دورال64 سجل هدفين

3- الفوز على مصر المقاصة ربع نهائي كاس مصر 1-0

4- الفوز على الاتحاد السكندري نصف نهائي كأس مصر 1-0 صناعة هدف

5- الفوز على بيراميدز نهائي كأس مصر 3-0 صناعة هدف

6- الخسارة من الأهلي في نهائي السوبر المصري بنتيجة 3-2

7- الفوز على مصر المقاصة في الدوري بهدف نظيف

8- الخسارة من إنبي بهدفين مقابل هدف واحد في الدوري

9- الخسارة من مازيمبي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال إفريقيا

10- الفوز على الشرقية بنتيجة 3-1 دور ال32 من بطولة كأس مصر موسم 2019-2020

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11- الفوز على أول أغسطس بهدفين مقابل لاشيء ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا

في المقابل نستعرض نتائج الزمالك بدون شيكابالا:

1-الخسارة من جينيراسيون فوت في دور ال32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2-1

2- الفوز على الاتحاد السكندري في الدوري بهدف دون رد

3- التعادل مع فريق اف سي مصر بنتيجة 1-1 في الدوري

4- الفوز على جينيراسيون فوت بهدف دون رد في إياب دور ال32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا

5- الفوز على بيراميدز 2-0 في الدوري

6- الخسارة من طلائع الجيش بنتيجة 3-2 في الدوري

7- التعادل بدون أهداف مع فريق سموحة في الدوري

8- التعادل بدون أهداف مع فريق الإنتاج الحربي في مسابقة الدوري

9- التعادل مع زيسكو يونايتد ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا 1-1

10- الفوز على أسوان بثنائية نظيفة في مسابقة الدوري.