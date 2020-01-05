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جدة - عمرو شويل يواجه النادي الأهلي نظيره نادي مصر في السابعة والنصف من مساء اليوم الاحد على ستاد " القاهرة"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.



موعد مباراة الأهلي ضد نادي مصر

ويبحث الأهلي عن مواصلة سلسلة انتصاراته في بطولة الدوري خلال الموسم الحالي، حيث إنه لم يتلقى أي خسارة حتى الآن.

وحقق الأهلي الفوز على فريق مصر المقاصة خلال الجولة الماضية بهدفين دون رد، أحرزهما كل من علي معلول، ومحمد مجدي قفشة.



موعد مباراة الأهلي ضد نادي مصر

يحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة، فب انطلاقة تاريخية للفريق الأحمر بشكل كبير.

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ولعب الأهلي 9 مباريات حقق الفوز بهم جميعاً، حيث سجل 25 هدف وتلقى هدف وحيد فقط حتى الآن.



موعد مباراة الأهلي ضد نادي مصر

يحتل نادي مصر المركز الثالث عشر في جدول ترتيب جدول الدوري برصيد 11 نقطة فقط، أي أنه في أمس الحاجة للفوز أو الخروج بنقطة على الأقل من أجل تحسين مركزه.

ولعب نادي مصر 11 مباراة فاز في 2 وتعادل في 5 وخسر في 4.