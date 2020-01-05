شايفر: نطور مواهب بني ياس للظهور بمستوى أفضل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

أكد الألماني وينفريد شايفر المدير الفني لبني ياس أن «السماوي» يعمل على تطوير المواهب المتوفرة لديه حالياً من أجل تقديم كرة قدم احترافية ومستوى أفضل ومتطور في الموسم المقبل.

وقال شايفر: بني ياس ناد مميز، نحن نجلب المواهب ونطورها لكي تكون أفضل ونلعب كرة القدم باحترافية في الموسم المقبل، نملك ملعبا رائعا وصالة رياضية بمواصفات جيدة جداً، وأيضاً ملاعب تدريبية، كل هذه الإمكانيات المميزة متوفرة لدينا من أجل تحقيق هدف واحد، وفكرتنا وهدفنا هو أن نجعل فريقنا أفضل في الموسم المقبل، ونعمل بجد واجتهاد من أجل بلوغ هدفنا لنكون الأفضل قريباً.

ومن جانبه، أوضح جيرت إيميرشتس مدرب فريق بني ياس تحت 21 سنة أن العمل يتواصل يومياً مع لاعبي الفريق من أجل تنمية مهاراتهم وتطوير مستوياتهم وتأهيلهم للالتحاق بالفريق الأول.

وأضاف: كل يوم نعمل مع لاعبي فريق تحت 21 سنة بهدف تنمية مهاراتهم ونعمل على تطوير مستواهم ونؤهلهم للالتحاق بالفريق الأول، لكي نكون الأفضل قريباً.

وبدوره، كشف موسى بابا مشرف أكاديمية بني ياس ومدرسة الكرة أن العمل الدؤوب في الأكاديمية تواصل على مدار العامين الماضيين للتطوير باستخدام عدة وسائل بهدف رفد الفريق الأول والمنتخب الوطني باللاعبين المميزين في المستقبل القريب.

وتابع: «عملنا خلال العامين الماضيين على تطوير الأكاديمية باستخدام عدة وسائل، والآن أصبح لدينا لاعبون رائعون في بعض المراحل العمرية، حيث إن مستوياتهم الحالية تعتبر رائعة على الصعيد الفني، وذكاءهم من الناحية التكتيكية».

واصل: «نحن نتطلع إلى المواصلة على نفس النهج خلال الفترة المقبلة من أجل رفد الفريق الأول والمنتخب الوطني بلاعبين مميزين على الصعيدين الفني والبدني، حيث إننا نسعى لتخريج جيل واعد في المستقبل القريب».