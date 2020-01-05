شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يشهد تتويج العويسي بمهرجان القدرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، السباق الرئيسي لكأس محمد بن راشد للقدرة، والذي أقيم في مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، بمشاركة 243 فارساً وفارسة يمثلون نخبة فرسان العالم من 46 دولة.

وكان صاحب السمو نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قد تفقد مضمار السباق وشاهد جانباً من مراحل البطولة، وأطمأن على مستوى أداء الفرسان المشاركين في هذا السباق الذي يعتبر من أهم البطولات في روزنامة الموسم المحلي وتترقبه نخبة من المهتمين بهذا النوع من السباقات من داخل الدولة وخارجها.

وقد ضم المهرجان أربعة سباقات هي سباق السيدات، وسباق الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، وسباق «جميلتي» للأفراس، والسباق الرئيسي (مئة وستون كيلومتراً).

وتوج الفارس سالم سعيد العويسي بلقب سباق 160 كيلومتراً، ممتطياً صهوة الجواد «كاستليبار كورسير» لإسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 06:24:00 ساعة. أما المركز الثاني فقد كان من نصيب الفارسة مارتينا سبيلانزون ممتطية صهوة الجواد «منتصر» لإسطبلات M7، مسجلة زمناً قدره 06:24:15 ساعة، واحتل المركز الثالث الفارس سعيد أحمد الحربي، ممتطياً صهوة الجواد «لونجرون ميكامي» لإسطبلات ( F3)، مسجلاً زمناً قدره 06:25:19 ساعة. ويحظى مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة بمكانة مميزة واهتمام كبير، سواء على مستوى المشاركة أو حتى على مستوى الحضور الجماهيري، كما أنه بفضل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، للفروسية وسباقات القدرة، تميزت دولة الإمارات العربية المتحدة بكثير من الإنجازات، وأصبحت إحدى أهم الدول المهتمة والداعمة لرياضة سباقات القدرة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وشارك في تتويج الثلاثة الأوائل في السباق الدكتور غانم الهاجري أمين السر العام لاتحاد الإمارات للفروسية، ومحمد عيسى العضب المدير التنفيذي لنادي دبي للفروسية، وباترك عون المدير الإقليمي لدار لونجين؛ الشركة الراعية للسباق وحشد كبير من المدربين ومسؤولي الإسطبلات الفائزة.

وأكد بطل السباق الرئيسي سالم سعيد العويسي سعادته بالفوز الكبير الذي حققه، معتبراً أن ما حققه هو الأفضل في سجله في سباقات القدرة، بعد حصوله على وصافة النسخة السابقة وتحقيقه أكثر من لقب محلي ودولي. وذكر أن الخيل الذي حقق به الفوز هو خيل جيد قاده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال منافسات بطولة العالم الأخيرة في الولايات المتحدة.

وأهدى العويسي إنجازه لسمو ولي عهد دبي، الذي وضع له استراتيجية الفوز باللقب الأغلى في مسيرته في عالم فروسية القدرة.

المري الأفضل في الثالثة

تصدر حمدان المري المرحلة الثالثة (35 كم) على صهوة شومان المملوك لإسطبلات F3، وفي المركز الثاني حلت فاطمة المري من إسطبلات ديباوي على صهوة أولميا، وفي المركز الثالث جاء محمد المهيري من إسطبلات ديباوي أيضاً على صهوة أرثور، وفي المركز الرابع جاء سيف المزروعي من إسطبلات MRM

وعادت فاطمة جاسم المري إلى الصدارة مجدداً في ختام المرحلة الرابعة التي جرت لمسافة 32 كم لتكون أول المنطلقات في المرحلة الأخيرة، تلاها سيف المزروعي من إسطبلات MRM، ثم سعيد الشامسي على صهوة ماهاب من إسطبلات M7، ثم زايد غانم المري من إسطبلات جميرا، وفي المركز الخامس جاء سالم سعيد العويس من إسطبلات F3.

الريسي يشيد بالنجاح الكبير

هنأ اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية الجميع بمناسبة نجاح المهرجان، مبيناً أن الحدث خرج بالشكل المشرف الذي يليق بمكانة الدولة.وقال: كلنا فائزون في ظل النجاح الكبير والاستثنائي للمهرجان، إن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمسيرة الفروسية بالدولة قاد هذه الرياضة المهمة إلى العالمية.

Advertisements

وهنأ الفرسان الفائزين وكافة المدربين وكل الإسطبلات المشاركة.

العضب يشكر الجهات الراعية

أكد محمد عيسى العضب، المدير التنفيذي لمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، مشرف عام المهرجان، سعادته للنجاح الكبير الذي حققه المهرجان، معتبراً أن دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للحدث وراء النجاح، وقال بأن تواجد سموه المستمر طوال أيام المهرجان شجع الكل من مدربين وفرسان على تقديم الأفضل من أجل الفوز والتتويج بأحد ألقاب المهرجان.

وحرص المشرف العام على الأمور التنفيذية بالمهرجان على توجيه الشكر للشركات الراعية، وكافة الهيئات الداعمة التي ساهمت في تحقيق النجاح الكبير للحدث.

الهاجري: الكل فائز في المهرجان

بارك الدكتور غانم الهاجري أمين السر العام باتحاد الإمارات، للفروسية نجاح النسخة ال13 من المهرجان، كما بارك للفائزين بالمراكز الأولى في المهرجان سواء السباق الرئيسي الذي اختتم أمس، أو السباقات الثلاثة الأولى التي جرت الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن الكل فائز في هذا التظاهرة الكبيرة التي شهدت مشاركة كبيرة وقياسية من جانب الفرسان والفارسات.

وقال: إن النجاح الكبير للحدث؛ يؤكد تميز الإمارات في هذا النوع من السباقات، وتفردها به على مستوى الكفاءة التنظيمية، وعلى مستوى حجم الجوائز المرصودة.

ساعة فاخرة للبطل

قدم باترك عون المدير الإقليمي لساعات لونجين؛ الشريك الاستراتيجي لمؤسسة ميدان، ساعة إصدار خاص لبطل السباق الفارس سالم العويسي، وأكد اعتزاز المجموعة باستمرارها في رعاية الحدث، مشيراً إلى أن حدث هذا العام يعتبر إضافة كبيرة ومهمة للشركة في إطار الترويج لعلامتها التجارية، معتبراً الإمارات سوقاً حيوياً مهماً لمنتجات الشركة.

وأكد عون استمرار شركته في رعاية الحدث والعديد من المنافسات التي تنظمها ميدان، ومنها سباق دبي العالمي للخيول.

جوائز قيمة

رصدت مؤسسة ميدان ونادي دبي للفروسية القائمين على تنظيم المهرجان جوائز عينية ومالية هي الأغلى والأكبر على مستوى العالم للفائزين السبعين الأوائل في السباق، منها 10 سيارات للفرسان والفارسات الفائزين بالمراكز العشرة الأولى، و100 ألف درهم للحاصلين على المراكز من الحادي عشر وحتى صاحب المركز السبعين بشرط إكمال السباق.