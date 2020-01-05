شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض» يدشن مرحلة يوفانوفيتش والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدى منتخب الإمارات الوطني الأول لكرة القدم أمس، أولى حصصه التدريبية في ملعب ذياب عوانة في مقر الاتحاد بدبي، تحت قيادة مدربه الصربي الجديد إيفان يوفانوفيتش.
وشارك في التدريبات 20 لاعباً، وغاب الخماسي وليد عباس ومحمد مرزوق، وأحمد خليل ومحمد عبدالرحمن والحسن صالح، بعد خضوعهم للفحص الطبي من قبل طبيب المنتخب، حيث تبينت إصابتهم وحاجتهم للعلاج والراحة.
يذكر أنه تم اختيار خالد الكعبي إدارياً ل«الأبيض»، علماً بأنه اختير ياسر سالم سابقاً لمنصب مدير المنتخب.
شهد التدريبات حمد أحمد الطاير وعلي حمد البدواوي وعيسى مير وأحمد بن درويش أعضاء اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم، وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية.
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