شكرا لقرائتكم خبر عن الريال يهزم خيتافي بالثلاثة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اجتاز ريال مدريد الوصيف فخ ملعب خيتافي وفاز على صاحب الأرض 3-0 أمس في المرحلة 19 من الدوري الإسباني. وعلى عكس سير المباراة سجل الريال أهدافه الثلاثة عبر قلب الدفاع الفرنسي رافايل رافايل (هدفين) والكرواتي المخضرم لوكا مودريتش. واستعاد فالنسيا الذي تنتظره مباراة صعبة أمام الريال في كأس السوبر، نغمة الفوز التي افتقدها في المرحلتين الأخيرتين قبل العطلة الشتوية، بتفوقه على ضيفه إيبار 1-0.

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