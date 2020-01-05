كولوسيفسكي.. مراوغ و«قاتل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

أكمل الجناح السويدي ديجان كولوسيفسكي (19 عاماً) صفقة انتقاله ليوفنتوس مقابل 30 مليون جنيه إسترليني من بارما، على أن يبقى معاراً في فريقه الحالي حتى نهاية الموسم، بعدما أصبح كثاني أغلى لاعب سويدي بعد مواطنه زلاتان إبراهيموفيتش في صفقة انتقاله من إنتر ميلان إلى برشلونة في 2009.

خطف كولوسيفسكي أنظار اليوفي لأنه ثاني أعلى اللاعبين تمريراً هذا الموسم (7 تمريرات حاسمة)، كما كان تحت أنظار كشافة مانشستر يونايتد وإنتر ميلان في فترة إعارته من أتالانتا إلى بارما في الصيف. ويعلق أندرياس إينجلمارك مدرب كولوسيفسكي منذ سن ال12 في أكاديمية برومابويكارنا: «يتميز كولوسيفسكي بقدرته على التأقلم حيثما يضعه المدرب، في بارما يلعب على يمين الهجوم لكنه في المنتخب رأس حربة ويمكنه في اليوفي أن يكون الرقم 10 يمين لاعبي الوسط، لا أعتقد أنه يشبه آريين روبن (نجم بايرن ميونيخ السابق) كثيراً، لكن يمكنه اللعب كمهاجم وسط في العمق أكثر من روبن، بالنسبة لي هو يشبه روبن من ناحية المراوغات وأقارنه أيضاً بسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، هو خليط منهما معاً لذا هو فريد من نوعه بعض الشيء، أحياناً أراه قاتلاً مثل كيفن دي بروين وهذا إطراء لديجان لأن دي بروين واحد من أفضل اللاعبين في العالم الآن.

بدأ كولوسيفسكي مسيرته كمهاجم أناني يهتم بتسجيل الأهداف أكثر من صناعتها، لكنه لعب دوراً حيوياً في تزويد جيرفينيو في بارما بالكرات وآخرها هدف الفوز على نابولي قبل الإجازة الشتوية بعدما سجل كولوسيفسكي أول أهدافه بقميص الفريق، ويعلق إينجلمارك: «في بداية عملي معه في الأكاديمية كان مهووساً بالمراوغات، لذا طورت لديه حس العمل المشترك مع زملائه ثم في الخطوة التالية طورت مهاراته الدفاعية لأن اللاعبين الناشئين يكونون في بدايتهم مهاجمين أكثر منهم مدافعين».