مهارات فرسان الإمارات الصغار تخطف إعجاب الجماهير



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف الفرسان الصغار عن مهارات متقدمة في قيادة الخيول خلال مسابقاتهم التي أقيمت أمس الأول ضمن فعاليات بطولة أبوظبي الدولية لقفز الحواجز، وخطفوا إعجاب الجماهير والأضواء من الفرسان الكبار.

وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبمشاركة كبيرة من نخبة الفرسان والفارسات من 20 دولة، بتنظيم اتحاد الفروسية وتحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية على مدى 3 أيام.

وتصدر فرسان الإمارات المشهد في مسابقات الصغار عبر إحراز المراكز الأولى، ففي الشوط الحادي عشر الذي أقيم على ارتفاع 120 سم، أحرز الفارس عمر عبدالعزيز المرزوقي المركز الأول على صهوة الجواد «كورال بيش زد»، وحل في المركز الثاني زميله الفارس عبدالله أحمد الشرفا، وحل في المركز الثالث الفارس الأردني محمود الفار على صهوة الجواد «بيللي أون».

وقدم الفرسان الصغار عروضاً مبهرة في الشوط العاشر الذي أقيم على ارتفاع 110 سم وتصدره الفارس الأردني محمد أبوهامور على صهوة الجواد «كارلوس» محرزاً المركز الأول، وحل في المركز الثاني الفارس عبدالله الكربي على صهوة الجواد «تقريللي»، وجاء في المركز الثالث الفارس المصري إسماعيل البوري على صهوة الجواد «في

أي بي ديلي روان». وفي الشوط السادس حاز الفارس الأيرلندي شاني برين على صهوة الجواد «ريجال دن» على المركز الأول في المسابقة التي أقيمت على ارتفاع من 120 إلى 130 سم، وحل في المركزين الثاني والثالث الفارس الفرنسي فريدريك ديفيد على صهوة الجواد «امبير أي اس»، والجواد «نرجس»، وجاءت الفارسة نادية عبدالعزيز تريم على صهوة الجواد «كاسكاديلو ديلوكس» في المركز الرابع.

وحلق الفارس سعد المازمي على صهوة الجواد «سوبر ترامب» مع المركز الأول في الشوط السابع الذي أقيم على ارتفاع 130 سم، وحل ثانياً الفارس موفق الكربي على صهوة الفرس «المزيونة»، وجاء في المركز الثالث الفارس الأردني حمزة الكسواني على صهوة الجواد «هبينيس».