«دبي الرياضي» يجتمع بالأكاديميات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد مجلس دبي الرياضي اجتماعاً مع مديري أكاديميات كرة القدم بأندية دبي، تم خلاله مناقشة سبل تحقيق معايير التميز الحكومي بدبي، من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة، كما تم بحث أجندة الفعاليات والبرامج والبطولات المشتركة بين المجلس والأكاديميات التي ستنظم خلال عام 2020، ومن أبرزها برنامج التعاون مع الاتحاد الفرنسي، ودورات تأهيل المدربين والكوادر الفنية، وتنظيم البطولة المدرسية والدولية للناشئين.

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